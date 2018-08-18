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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3140314131423143

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:45

"Экспресс Киев-Борисполь вчера снова поломался. В результате он прибыл в аэропорт с опозданием почти на час. При этом, по данным УЗ, в результате задержки ни один пассажир не опоздал на авиарейс. Как такое возможно? Думаю, дело в том, что украинцы понятливый народ. Пассажиры уже закладывают в расчет времени возможность поломки «экспресса», и выезжают в аэропорт с запасом в несколько часов."/c/
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:45

  ПчёлкаIRON написав:
  zzzzzz написав:
  ПчёлкаIRON написав:Самое интересное - портовые краны никуда не убрали, порт будет работать.
Будущие жители будут бегать под ними )


Думаю портовые краны это такая постиндустриальная инсталяция :mrgreen:

При том на этой визуализации уже построили метро на трою
Что курили архитекторы?
Представляю как они ржали когда это рисовали)

Чергова бригада рожевоокулярників, які ніфіга не знають, що робиться у них під носом.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:49

А где каналы по которым будут плавать жители рыбальского?
Забыли?
Ой...какая неувязочка
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:53

  ПчёлкаIRON написав:А где каналы по которым будут плавать жители рыбальского?
Забыли?
Ой...какая неувязочка

А де Гондоли з гондольєрами? Там повинні бути найкращі венеціанські гондольєри!!! На заробках)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:56

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Мне тут сказали что дом с звездой напротив Б. Хмельницкого 4 дня без света был.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 09:58

  ПчёлкаIRON написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....

Достойный кандидат нашей стране.
Заленский и кличко во втором туре.

придворі шут і боксьор
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:06

  Оранжевый-хит сезона написав:Мне тут сказали что дом с звездой напротив Б. Хмельницкого 4 дня без света был.


Кабеля украли.
Ну и шо?
Мост кирпы уже 4 года без света
ПчёлкаIRON
 
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