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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 10:32
hume написав: Оранжевый-хит сезона написав:
Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....
Только полный недальновидный человек может всерьёз задуматься, чтобы побыть один срок президентом вместо пожизненного мэрства в столице.
Назвіть, скільки у нас було пожиттєвих мерів у Києві?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:45
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:52
zzzzzz написав:
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Рожевоокулярники - як діти малі.
"Стратеги" і "тактики" в одному флаконі. У яких "дорожай" завжди і всюди)))
Гривна тримається за рахунок грошей МВФ. Інакше давно було би курс 30+.
Востаннє редагувалось Frant
в Нед 30 гру, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:53
Як ситуація з 25- поверховими пінопластовими одороблами на окраїні Києва? Вже зупиняються?
Чи пан мер особисто буде клеїти там пінопласт? У позаурочний час?
Чого не поробиш заради піару?)))
Чим сильніше на Кржн смердить керосином, тим тихіше поводить себе рожевоокулярна шушера. Боги, пся крев.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 10:59
Просто немного статистики, никакой подоплеки .
В Днепровском районе Киева насчитывается 1348 многоэтажных домов
КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева” обслуживает 1011 домов
129 домов - жилищно-строительных кооперативов
62 домах созданы ОСМД.
39 многоэтажных ведомственных домов,
85 инвестиционных домов,
22 общежития
1060 домов частного сектора.
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:12
ПчёлкаIRON написав:
А где каналы по которым будут плавать жители рыбальского?
Забыли?
Ой...какая неувязочка
Там же где и уплывающий роял таур по руслу р. Лыбидь.
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hume
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:14
zzzzzz написав:
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:44
hume написав: zzzzzz написав:
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
А слабо покласти 1000 м2 плитки ціною 500 грн за укладку 1 м2?
Підтримати укро-плиточників?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:45
hume написав: zzzzzz написав:
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 11:59
zzzzzz написав:
Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
До 31 марта времени еще много. Пакаращення будет идти просто на глазах.
Не удивлюсь, если к тому времени и 25 за доллар увидим
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