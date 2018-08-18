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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3142314331443145>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:32

  hume написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:Мне тут нашептали что Кличко может выдвинуться в Президенты. Сначала не поверил, а потом задумался....

Только полный недальновидный человек может всерьёз задуматься, чтобы побыть один срок президентом вместо пожизненного мэрства в столице.

Назвіть, скільки у нас було пожиттєвих мерів у Києві?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:45

Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:52

  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:


Рожевоокулярники - як діти малі.
"Стратеги" і "тактики" в одному флаконі. У яких "дорожай" завжди і всюди)))

Гривна тримається за рахунок грошей МВФ. Інакше давно було би курс 30+.
Востаннє редагувалось Frant в Нед 30 гру, 2018 10:55, всього редагувалось 1 раз.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:53

Як ситуація з 25- поверховими пінопластовими одороблами на окраїні Києва? Вже зупиняються?

Чи пан мер особисто буде клеїти там пінопласт? У позаурочний час?

Чого не поробиш заради піару?)))

Чим сильніше на Кржн смердить керосином, тим тихіше поводить себе рожевоокулярна шушера. Боги, пся крев.
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 10:59

Просто немного статистики, никакой подоплеки .

В Днепровском районе Киева насчитывается 1348 многоэтажных домов
КП “Управляющая компания по обслуживанию жилого фонда Днепровского района Киева” обслуживает 1011 домов
129 домов - жилищно-строительных кооперативов
62 домах созданы ОСМД.
39 многоэтажных ведомственных домов,
85 инвестиционных домов,
22 общежития
1060 домов частного сектора.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:12

  ПчёлкаIRON написав:А где каналы по которым будут плавать жители рыбальского?
Забыли?
Ой...какая неувязочка

Там же где и уплывающий роял таур по руслу р. Лыбидь. :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:14

  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:44

  hume написав:
  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

А слабо покласти 1000 м2 плитки ціною 500 грн за укладку 1 м2?
Підтримати укро-плиточників?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:45

  hume написав:
  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:59

  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

До 31 марта времени еще много. Пакаращення будет идти просто на глазах.
Не удивлюсь, если к тому времени и 25 за доллар увидим
antey1969
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