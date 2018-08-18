Додано: Нед 30 гру, 2018 12:18

Тут по соседству со мной Вадик Черный живет, известный блогер, плюс владелец торгового центра и гостиницы, сколько себя помню, он критикует все одесские власти, при Януковиче его труба-голова даже в реанимацию отправило, это его:



Взяточничеством мэрии, в Одессе бесконтрольно раздут пузырь строительства, совершенно не подкрепленный спросом конечных покупателей. Уже сейчас новостройки облеплены банерами “Продается” от незадачливых “инвесторов”, рассчитывавших накрутить несколько сотен долларов на метре при перепродаже. В Одессе нет и не может быть спроса конечных покупателей на полмиллиарда долларов ежегодно вводимого жилья. И масштаба нынешнего обвала будут несравнимо выше предыдущего, устроенного нынешними владельцами мэрии, а также друзьями Труханова – Кононовым и Коробчинским-старшим.

Очередное уплотнение застройки от трухановцев. На этот раз, около 3,000 квартир построят в многоэтажках на Бугаевке. Не смешно даже, что мэрия обещает там открытую парковку на 1,200 машин – это 3га, которые никто под парковку не отдаст, а зарезервируют под новые многоэтажки. То же и с обещаниями школы и детсада аж на 120 мест – это на 3,000 квартир. Веселее всего будет с двумя пожарными водоемами всего на 50 кубов.