ihorkyiv написав:
Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.
Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 11:59
Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:04
При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов...
Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших.
Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:06
И только глупые люди смотрят на курс через призму торгового баланса
Экспортная выручка после снижения цен на металлы с июня начала падать. В ноябре падение составило 24% , в целом экспорт снижает темпы роста, в ноябре всего 6,2% в то время как импорт +12,2%
Живите своим умом!
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14
це все до дорожая КРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 12:18
Тут по соседству со мной Вадик Черный живет, известный блогер, плюс владелец торгового центра и гостиницы, сколько себя помню, он критикует все одесские власти, при Януковиче его труба-голова даже в реанимацию отправило, это его:
Взяточничеством мэрии, в Одессе бесконтрольно раздут пузырь строительства, совершенно не подкрепленный спросом конечных покупателей. Уже сейчас новостройки облеплены банерами “Продается” от незадачливых “инвесторов”, рассчитывавших накрутить несколько сотен долларов на метре при перепродаже. В Одессе нет и не может быть спроса конечных покупателей на полмиллиарда долларов ежегодно вводимого жилья. И масштаба нынешнего обвала будут несравнимо выше предыдущего, устроенного нынешними владельцами мэрии, а также друзьями Труханова – Кононовым и Коробчинским-старшим.
Очередное уплотнение застройки от трухановцев. На этот раз, около 3,000 квартир построят в многоэтажках на Бугаевке. Не смешно даже, что мэрия обещает там открытую парковку на 1,200 машин – это 3га, которые никто под парковку не отдаст, а зарезервируют под новые многоэтажки. То же и с обещаниями школы и детсада аж на 120 мест – это на 3,000 квартир. Веселее всего будет с двумя пожарными водоемами всего на 50 кубов.
|