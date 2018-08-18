Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
BIGor написав:Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов... Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших. Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым
zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.
И только глупые люди смотрят на курс через призму торгового баланса Экспортная выручка после снижения цен на металлы с июня начала падать. В ноябре падение составило 24% , в целом экспорт снижает темпы роста, в ноябре всего 6,2% в то время как импорт +12,2%
zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
zzzzzz написав:
ihorkyiv написав:
hume написав:Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.
И только глупые люди смотрят на курс через призму торгового баланса Экспортная выручка после снижения цен на металлы с июня начала падать. В ноябре падение составило 24% , в целом экспорт снижает темпы роста, в ноябре всего 6,2% в то время как импорт +12,2%
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.