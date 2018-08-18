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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3142314331443145

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 11:59

  ihorkyiv написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.

Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:04

  BIGor написав:Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?

При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов...
Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших.
Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым
antey1969
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:06

  ihorkyiv написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.


И только глупые люди смотрят на курс через призму торгового баланса :mrgreen:
Экспортная выручка после снижения цен на металлы с июня начала падать. В ноябре падение составило 24% , в целом экспорт снижает темпы роста, в ноябре всего 6,2% в то время как импорт +12,2%

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44446
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 12:14

  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:



  zzzzzz написав:
  ihorkyiv написав:
  hume написав:Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

Не переймайтеся. Невдовзі відкупите назад ще й дешевше. Дивіться на курсову політику через призму виборів Президента України.


И только глупые люди смотрят на курс через призму торгового баланса :mrgreen:
Экспортная выручка после снижения цен на металлы с июня начала падать. В ноябре падение составило 24% , в целом экспорт снижает темпы роста, в ноябре всего 6,2% в то время как импорт +12,2%

https://bank.gov.ua/control/uk/publish/ ... t_id=44446

це все до дорожая КРЖН
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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