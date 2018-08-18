Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Інфа з сусідньої валютної гілки: "В Украину польется спекулятивный венчурный капитал. Нацбанк даст им счета Регулятор анонсировал новые правила открытия счетов, которые упростят завод в страну иностранного капитала С 7 февраля 2019 года иностранные компании смогут без ограничений открывать счета в украинских банках. Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на новый валютный закон («О валюте и валютных операциях»). Чтобы это произошло, Нацбанк подготовил проект специального постановления, и выставил для обсуждения. Документ дополнится порядком: открытия текущих/депозитных расчетов и счетов условного хранения (эскроу) открытия и закрытия корсчетов банков открытия текущих счетов управителю по договору управления имуществом. Пока он находится на стадии обсуждения, и нацбанковцы обещают до 28 января 2019 года принимать к нему дополнения и предложения. В целом же банкиры дают постановлению положительную оценку. «Иностранные компании и сейчас могут открывать счета в наших банках. Только это инвестиционные счета, работа с которыми четко регламентирована действующим законодательством. С них можно платить только за ценные бумаги, недвижимость и прочий оговоренный функционал. Наш валютный контроль постоянно должен следить за целевым использованием, и если какое-то перечисление окажется неправильным (нецелевым), то деньги могут в итоге и не вернуть. Все очень сложно, и с точки зрения самих иностранцев, и наших банков», — объяснил UBR.ua ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец. Он считает, что новые правила Нацбанка серьезно исправят ситуацию, и будут по достоинству оценены инвесторами. «После утверждения документа, иностранец сможет открыть у нас простой текущий счета, и пользоваться им на собственное усмотрение. Это мегареволюция, и точно обратит на себя внимание западных венчурных фондов. Их вливания — это, конечно, «горячие деньги», которых побаиваются на валютном рынке. Однако, как ни крути, — это инвестиция, что хорошо для экономики. Любое новое денежное вливание в страну — лучше, чем никакое», — подчеркнул Кравец".
ihorkyiv Венчурные фонды не хотят даже наши суверенные евробонды которые котируются на зарубежных биржах с доходностью 10% в валюте покупать , а тут они будут счета в украинских банках открывать накануне двух выборов
zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ?
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Лендлорды переживают из-за 20 грн?)
тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
То есть основная проблема была в том, что раньше венчурный капитал мог платить со своих счетов только за акции, недвижимость и тд, плюс выводить прибыль домой. А сейчас почему польется широко, какая мотивация широкого водопада будущих инвестиций?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
О....снова новый-старый ЖК)))... Уже можно историю проектов по этому участку создавать... В 2003 если не изменяет память там должна была строится 16 этажка АППС-организации (ДВК и КСВУ), потом, вроде в 2005 поменяли проект на комплекс из трех домов ЖК Фэмэли Таун - те же ДВК и КСВУ + строитель ЕВРОБУД, и соотвественно участок увеличили до 3 гектар....потом, в 2008 году пошла кое-как стройка и в этом же 8 году все заглохло. И вот несколько лет тому назад, на участок "зашли" люди Войцеховского. Хотя они и отрицали это. Сначала попытку захватить участок предпринял некий Мастербуд- даже озвучили, причем ГОРДО....что являются строителями ЖК Маргарита- так же весьма скандальный комплекс. Затем присвоили новое название комплексу по Дегтяренко 22- ЖК Tesla house и появился ООО "ПРОСПЕРИТИ", а ген. подрядчиком стал ООО "Мастер Буд ЛТД". Вообщем кто желает ознакомиться с историей этого участка, почитайте веточку форума о ТеслаХАуз....ну и как говорится - выводы делайте сами. ПС Реальным инвесторам вложившим деньги в первоначальный объект с 2003 по 2008 год, желаю удачи в борьбе за свои метры и деньги, и получить таки свои многострадальные квартиры.
в БСУ сумарна дохідність цього року виходячи із курсу ПА28 4,5% минуло була 7,5% а попередні 3роки пішло на покриття -21% втрат банкопада і девала
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.