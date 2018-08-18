Додано: Нед 30 гру, 2018 13:22

Інфа з сусідньої валютної гілки:

"В Украину польется спекулятивный венчурный капитал. Нацбанк даст им счета

Регулятор анонсировал новые правила открытия счетов, которые упростят завод в страну иностранного капитала

С 7 февраля 2019 года иностранные компании смогут без ограничений открывать счета в украинских банках. Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на новый валютный закон («О валюте и валютных операциях»). Чтобы это произошло, Нацбанк подготовил проект специального постановления, и выставил для обсуждения.

Документ дополнится порядком:

открытия текущих/депозитных расчетов и счетов условного хранения (эскроу)

открытия и закрытия корсчетов банков

открытия текущих счетов управителю по договору управления имуществом.

Пока он находится на стадии обсуждения, и нацбанковцы обещают до 28 января 2019 года принимать к нему дополнения и предложения. В целом же банкиры дают постановлению положительную оценку.

«Иностранные компании и сейчас могут открывать счета в наших банках. Только это инвестиционные счета, работа с которыми четко регламентирована действующим законодательством. С них можно платить только за ценные бумаги, недвижимость и прочий оговоренный функционал. Наш валютный контроль постоянно должен следить за целевым использованием, и если какое-то перечисление окажется неправильным (нецелевым), то деньги могут в итоге и не вернуть. Все очень сложно, и с точки зрения самих иностранцев, и наших банков», — объяснил UBR.ua ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.

Он считает, что новые правила Нацбанка серьезно исправят ситуацию, и будут по достоинству оценены инвесторами.

«После утверждения документа, иностранец сможет открыть у нас простой текущий счета, и пользоваться им на собственное усмотрение. Это мегареволюция, и точно обратит на себя внимание западных венчурных фондов. Их вливания — это, конечно, «горячие деньги», которых побаиваются на валютном рынке. Однако, как ни крути, — это инвестиция, что хорошо для экономики. Любое новое денежное вливание в страну — лучше, чем никакое», — подчеркнул Кравец".



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