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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31433144314531463147>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:22

Інфа з сусідньої валютної гілки:
"В Украину польется спекулятивный венчурный капитал. Нацбанк даст им счета
Регулятор анонсировал новые правила открытия счетов, которые упростят завод в страну иностранного капитала
С 7 февраля 2019 года иностранные компании смогут без ограничений открывать счета в украинских банках. Об этом сообщается на сайте Нацбанка со ссылкой на новый валютный закон («О валюте и валютных операциях»). Чтобы это произошло, Нацбанк подготовил проект специального постановления, и выставил для обсуждения.
Документ дополнится порядком:
открытия текущих/депозитных расчетов и счетов условного хранения (эскроу)
открытия и закрытия корсчетов банков
открытия текущих счетов управителю по договору управления имуществом.
Пока он находится на стадии обсуждения, и нацбанковцы обещают до 28 января 2019 года принимать к нему дополнения и предложения. В целом же банкиры дают постановлению положительную оценку.
«Иностранные компании и сейчас могут открывать счета в наших банках. Только это инвестиционные счета, работа с которыми четко регламентирована действующим законодательством. С них можно платить только за ценные бумаги, недвижимость и прочий оговоренный функционал. Наш валютный контроль постоянно должен следить за целевым использованием, и если какое-то перечисление окажется неправильным (нецелевым), то деньги могут в итоге и не вернуть. Все очень сложно, и с точки зрения самих иностранцев, и наших банков», — объяснил UBR.ua ситуацию председатель правления RwS Bank Владислав Кравец.
Он считает, что новые правила Нацбанка серьезно исправят ситуацию, и будут по достоинству оценены инвесторами.
«После утверждения документа, иностранец сможет открыть у нас простой текущий счета, и пользоваться им на собственное усмотрение. Это мегареволюция, и точно обратит на себя внимание западных венчурных фондов. Их вливания — это, конечно, «горячие деньги», которых побаиваются на валютном рынке. Однако, как ни крути, — это инвестиция, что хорошо для экономики. Любое новое денежное вливание в страну — лучше, чем никакое», — подчеркнул Кравец".

Зі світу - по долару, курс гривні - вгору.
ihorkyiv
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:26

ihorkyiv
Венчурные фонды не хотят даже наши суверенные евробонды которые котируются на зарубежных биржах с доходностью 10% в валюте покупать , а тут они будут счета в украинских банках открывать накануне двух выборов :mrgreen: :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:29

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Киевскай прекрасен
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hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:31

  Kostia написав:
  hume написав:
  zzzzzz написав:Недавно некоторые личности писали о грандиозной перемоге в связи с укреплением гривны, укрепляж прошел, где посты про перемогу ? :mrgreen:

Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно

Лендлорды переживают из-за 20 грн?)

тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:33

  ihorkyiv написав:В Украину польется спекулятивный венчурный капитал.


То есть основная проблема была в том, что раньше венчурный капитал мог платить со своих счетов только за акции, недвижимость и тд, плюс выводить прибыль домой.
А сейчас почему польется широко, какая мотивация широкого водопада будущих инвестиций?
freeze
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:33

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ihorkyiv написав:"В Украину польется спекулятивный венчурный капитал.

просто ліл,
дєржі карман шірє
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:33

  flyman написав:тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)

б***, ты и там влетел!! :mrgreen: потрясающая точность
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:36

hume

С Домика про Киевскай :mrgreen:

О....снова новый-старый ЖК)))...
Уже можно историю проектов по этому участку создавать...
В 2003 если не изменяет память там должна была строится 16 этажка АППС-организации (ДВК и КСВУ), потом, вроде в 2005 поменяли проект на комплекс из трех домов ЖК Фэмэли Таун - те же ДВК и КСВУ + строитель ЕВРОБУД, и соотвественно участок увеличили до 3 гектар....потом, в 2008 году пошла кое-как стройка и в этом же 8 году все заглохло. И вот несколько лет тому назад, на участок "зашли" люди Войцеховского. Хотя они и отрицали это. Сначала попытку захватить участок предпринял некий Мастербуд- даже озвучили, причем ГОРДО....что являются строителями ЖК Маргарита- так же весьма скандальный комплекс.
Затем присвоили новое название комплексу по Дегтяренко 22- ЖК Tesla house и появился ООО "ПРОСПЕРИТИ", а ген. подрядчиком стал ООО "Мастер Буд ЛТД". Вообщем кто желает ознакомиться с историей этого участка, почитайте веточку форума о ТеслаХАуз....ну и как говорится - выводы делайте сами.
ПС Реальным инвесторам вложившим деньги в первоначальный объект с 2003 по 2008 год, желаю удачи в борьбе за свои метры и деньги, и получить таки свои многострадальные квартиры.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:39

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

в БСУ сумарна дохідність цього року виходячи із курсу ПА28 4,5%
минуло була 7,5%
а попередні 3роки пішло на покриття -21% втрат банкопада і девала
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 13:41, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 13:39

  hume написав:
  flyman написав:тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)

б***, ты и там влетел!! :mrgreen: потрясающая точность

:D :D :D
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