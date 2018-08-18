О....снова новый-старый ЖК)))...

Уже можно историю проектов по этому участку создавать...

В 2003 если не изменяет память там должна была строится 16 этажка АППС-организации (ДВК и КСВУ), потом, вроде в 2005 поменяли проект на комплекс из трех домов ЖК Фэмэли Таун - те же ДВК и КСВУ + строитель ЕВРОБУД, и соотвественно участок увеличили до 3 гектар....потом, в 2008 году пошла кое-как стройка и в этом же 8 году все заглохло. И вот несколько лет тому назад, на участок "зашли" люди Войцеховского. Хотя они и отрицали это. Сначала попытку захватить участок предпринял некий Мастербуд- даже озвучили, причем ГОРДО....что являются строителями ЖК Маргарита- так же весьма скандальный комплекс.

Затем присвоили новое название комплексу по Дегтяренко 22- ЖК Tesla house и появился ООО "ПРОСПЕРИТИ", а ген. подрядчиком стал ООО "Мастер Буд ЛТД". Вообщем кто желает ознакомиться с историей этого участка, почитайте веточку форума о ТеслаХАуз....ну и как говорится - выводы делайте сами.

ПС Реальным инвесторам вложившим деньги в первоначальный объект с 2003 по 2008 год, желаю удачи в борьбе за свои метры и деньги, и получить таки свои многострадальные квартиры.