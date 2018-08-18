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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 13:42
ура, в сусіда корова здохла (це по українськи, по щирому)
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:50
zzzzzz написав:hume
С Домика про Киевскай
О....снова новый-старый ЖК)))...
Уже можно историю проектов по этому участку создавать...
В 2003 если не изменяет память там должна была строится 16 этажка АППС-организации (ДВК и КСВУ), потом, вроде в 2005 поменяли проект на комплекс из трех домов ЖК Фэмэли Таун - те же ДВК и КСВУ + строитель ЕВРОБУД, и соотвественно участок увеличили до 3 гектар....потом, в 2008 году пошла кое-как стройка и в этом же 8 году все заглохло. И вот несколько лет тому назад, на участок "зашли" люди Войцеховского. Хотя они и отрицали это. Сначала попытку захватить участок предпринял некий Мастербуд- даже озвучили, причем ГОРДО....что являются строителями ЖК Маргарита- так же весьма скандальный комплекс.
Затем присвоили новое название комплексу по Дегтяренко 22- ЖК Tesla house и появился ООО "ПРОСПЕРИТИ", а ген. подрядчиком стал ООО "Мастер Буд ЛТД". Вообщем кто желает ознакомиться с историей этого участка, почитайте веточку форума о ТеслаХАуз....ну и как говорится - выводы делайте сами.
ПС Реальным инвесторам вложившим деньги в первоначальный объект с 2003 по 2008 год, желаю удачи в борьбе за свои метры и деньги, и получить таки свои многострадальные квартиры.
да, там целая детективная история..
Зато за 15 пройденных лет можно просмотреть эволюцию от плановой 16ти этажной аппс до вот этого, вырыганного из недр ноунэйм архитектурной мастерской, монстра на 2000 квартир .
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hume
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:53
flyman написав: Kostia написав: hume написав:
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Лендлорды переживают из-за 20 грн?)
тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)
В сенсі влетів, виліз за фонд?
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Faceless
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:57
Флай, а где у Вас еще депо открыты? Ну, чтобы понимать, стоит ли мне по-быстрячку все снять...
З.Ы. Видите, как я переживаю о нашем с Вами будущем - раскладываю наши депо в разные корзины.
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Natt
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:57
quote="4540937:Faceless"
flyman написав: Kostia написав: hume написав:
Блин, вчера 100 уе пришлось скинуть по 27,75 у виктории. Мелочь, а неприятно
Лендлорды переживают из-за 20 грн?)
тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)
В сенсі влетів, виліз за фонд?
перельот у валюті, як це було з дельтою, вітібі, ФІ...
з гришею перельотів не наблюдалося, але вльот на девалі був
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 30 гру, 2018 13:58
Natt написав:
Флай, а где у Вас еще депо открыты? Ну, чтобы понимать, стоит ли мне по-быстрячку все снять...
З.Ы. Видите, как я переживаю о нашем с Вами будущем - раскладываю наши депо в разные корзины.
залишки з вати заніс в півня
п.с.
хоть одна людина поспівчувала (Натт, надіюсь Ви порядна людина, а не як банкіри наші і політики)
Востаннє редагувалось flyman
в Нед 30 гру, 2018 14:00, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:01
flyman написав:
залишки з вати заніс в півня
В Пiвденний ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:04
flyman, к моему большому сожалению, да. В наше время это скорее недостаток.
Востаннє редагувалось Natt
в Нед 30 гру, 2018 14:05, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05
ПчёлкаIRON написав: antey1969 написав: BIGor написав:
Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов...
Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших.
Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым
если улька - будет сразу дефолт. она это прямо сказала. Дефолт - это 60+
если зеленский - еврейчик вернет себе приват, укрнафту, анально накажет рыжего и его друзей, будет тоже дефолт.
если боксер - его купит еврейчик и см. сюжет выше.
петька зацал, выдвигаться не будет.
Вот и весь расклад.
так що за Гриця?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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flyman
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05
Natt написав:flyman
, к моему большому сожалению, да. В наше время это скорее недостаток.
жду Вашу фотку в приват,
до речі, що думаєте на рахунок ЖК Контінєнт,
може взяти останню чергу?
однушку, чи двушку ?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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