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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05
ПчёлкаIRON написав: antey1969 написав: BIGor написав:
Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?
При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов...
Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших.
Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым
если улька - будет сразу дефолт. она это прямо сказала. Дефолт - это 60+
если зеленский - еврейчик вернет себе приват, укрнафту, анально накажет рыжего и его друзей, будет тоже дефолт.
если боксер - его купит еврейчик и см. сюжет выше.
петька зацал, выдвигаться не будет.
Вот и весь расклад.
так що за Гриця?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05
Natt написав:flyman
, к моему большому сожалению, да. В наше время это скорее недостаток.
жду Вашу фотку в приват,
до речі, що думаєте на рахунок ЖК Контінєнт,
може взяти останню чергу?
однушку, чи двушку ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:10
flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
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