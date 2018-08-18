RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3144314531463147

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05

  ПчёлкаIRON написав:
  antey1969 написав:
  BIGor написав:Цікаво, після виборів буде 33 грн/дол чи 40 грн/дол?

При смене власти у нас бывшие традиционно выносят из кабинетов все, включая шторы и оббивку стульев. А уж из закромов...
Новые с голодухи в первые же дни подчищают в опустевших закромах все вплоть до мышиного помета и традиционно винят во всем бывших.
Курс после подобного гульбана "на все" становится непредсказуемым

если улька - будет сразу дефолт. она это прямо сказала. Дефолт - это 60+
если зеленский - еврейчик вернет себе приват, укрнафту, анально накажет рыжего и его друзей, будет тоже дефолт.
если боксер - его купит еврейчик и см. сюжет выше.
петька зацал, выдвигаться не будет.
Вот и весь расклад.

так що за Гриця?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14823
З нами з: 09.03.14
Подякував: 882 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:05

  Natt написав:flyman, к моему большому сожалению, да. В наше время это скорее недостаток.

жду Вашу фотку в приват,
до речі, що думаєте на рахунок ЖК Контінєнт,
може взяти останню чергу?
однушку, чи двушку ?
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14823
З нами з: 09.03.14
Подякував: 882 раз.
Подякували: 850 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:10

flyman, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком :)

По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
Natt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1142
З нами з: 09.08.15
Подякував: 281 раз.
Подякували: 180 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3144314531463147
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: flyman, kupyansk і 4 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1238, 1239, 1240
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12394 2169252
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 13:07
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4132
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2575
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.