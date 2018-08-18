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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 14:10
flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет. Хотя учитывая Ваши приоритеты, Вам локация как раз подходит.
Востаннє редагувалось Natt
в Нед 30 гру, 2018 14:12, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:12
Natt написав:flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
мені щоб було близько до швідкісного рейкового транспорту,
а що тоді Ідиліка, Нова Буча, Мілєніум?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:14
flyman написав: Natt написав:flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
мені щоб було близько до швідкісного рейкового транспорту,
а що тоді Ідиліка, Нова Буча, Мілєніум?
посмотри жк бэлый шакалад. хаварят там не плоха.
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ПчёлкаIRON
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:14
flyman написав: 4540937:Faceless"
[quote="flyman написав:
Kostia написав:
Лендлорды переживают из-за 20 грн?)
тотальне зубожіння (я у вата банку влетів на 1куе+ і не скіглю)
В сенсі влетів, виліз за фонд?
перельот у валюті, як це було з дельтою, вітібі, ФІ...
з гришею перельотів не наблюдалося, але вльот на девалі був
Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:15
ПчёлкаIRON написав: flyman написав: Natt написав:flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
мені щоб було близько до швідкісного рейкового транспорту,
а що тоді Ідиліка, Нова Буча, Мілєніум?
посмотри жк бэлый шакалад. хаварят там не плоха.
ріспєктушка, ето хдє?
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:15
flyman написав: Natt написав:flyman
, нет уж, любите меня за красоту души и чистоту помыслов. Ну, и за то, что я не падаю в обморок от фотографий Вашего цоколя, а наоборот, стимулирую Вас поработать валиком
По Континенту. Проект мне нравится. Локация - нет.
мені щоб було близько до швідкісного рейкового транспорту,
а що тоді Ідиліка, Нова Буча, Мілєніум?
Идиллика - у застройщика нет сданных объектов, насколько я помню. По Новой Буче дофигища косяков от застройщика, там полный треш, даже не думайте. Хотя сам проект симпатичный, особенно низкоэтажная застройка. Миллениум - не очень нравятся П-образные дома. Из этих всех интереснее всего выглядит Континент - закрытая территория, очень много коммерческих площадей, вроде бы приемлемое качество строительства и неплохие планировки.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:17
Faceless написав:
Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?
вклади тепер нерозривні,
а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом,
х 7,5К пететворилося в х 200000
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:20
flyman написав:
посмотри жк бэлый шакалад. хаварят там не плоха.
ріспєктушка, ето хдє?
я таким не интересуюсь
хухль в помащь
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ПчёлкаIRON
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:27
https://forum.finance.ua/topic501.html?start=16310
Faceless написав:
Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?
НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків
НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ 2018, 11:45
Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний Укрексімбанк – 10,973 млрд грн. Згідно з оприлюдненими даними, вирішити цю проблему банк має виконанням плану реструктуризації до кінця наступного року.
НБУ зазначає, що друга за величиною нестача капіталу була встановлена у ВТБ Банку, "дочки" однойменного російського державного банку, однак цю фінустанову вже визнано неплатоспроможною.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 14:32
ПчёлкаIRON написав: flyman написав:
посмотри жк бэлый шакалад. хаварят там не плоха.
ріспєктушка, ето хдє?
я таким не интересуюсь
хухль в помащь
Білогордка, нажаль, нема рейкового, хіба що Натт буде підвозити....
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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