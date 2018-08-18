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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3145314631473148

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:37

Натт не нравится разворот на Белогородку. Тем более, это все-таки село. Ябтамнекупил (с).
Флай, ну Вы же большой мальчик, учитесь самостоятельности. Надеюсь, Вас не нужно с работы за ручку забирать? А то уж лучше кот :lol:
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 14:40

  Natt написав:Натт не нравится разворот на Белогородку. Тем более, это все-таки село. Ябтамнекупил (с).
Флай, ну Вы же большой мальчик, учитесь самостоятельности. Надеюсь, Вас не нужно с работы за ручку забирать? А то уж лучше кот :lol:

так джава синйор дома дизайнерские ремонты пилит
в любом случае лучше ката
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:01

  flyman написав:
  Faceless написав:Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?

вклади тепер нерозривні,
а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом,
х 7,5К пететворилося в х 200000

мож уже пора гоу ту профыльный вэтка, нэ?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:02

  flyman написав:В сенсі влетів, виліз за фонд?
перельот у валюті, як це було з дельтою, вітібі, ФІ...
з гришею перельотів не наблюдалося, але вльот на девалі був

Ага, значит в Пiвденний. Значит, скоро ждём скиглиння, як Флай потерял деньги в Пiвденном.
А то, что реклама Пiвденного на каждом углу, так это ничему не учит :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:02

Re: модераторы есть на форуме???

  flyman написав:
  Faceless написав:Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?


https://forum.finance.ua/topic501.html?start=16310

  Квесторе_поверніться написав:Тут основна причина чому пу викинув банку на смітник
https://www.epravda.com.ua/news/2018/12/30/643997/
Небажання докапіталізовувати на значну суму...вимальовується 8 млрд грн.


НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків
НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ 2018, 11:45

Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.


Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний Укрексімбанк – 10,973 млрд грн. Згідно з оприлюдненими даними, вирішити цю проблему банк має виконанням плану реструктуризації до кінця наступного року.

НБУ зазначає, що друга за величиною нестача капіталу була встановлена у ВТБ Банку, "дочки" однойменного російського державного банку, однак цю фінустанову вже визнано неплатоспроможною.

100500 постов про БС
мож хватит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:08

  flyman написав:
  Faceless написав:Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?

вклади тепер нерозривні,
а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом,
х 7,5К пететворилося в х 200000

Флай, а як ти вкладав більше фінмону (150 000 грн.)?
BIGor
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:15

  BIGor написав:
  flyman написав:
  Faceless написав:Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?

вклади тепер нерозривні,
а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом,
х 7,5К пететворилося в х 200000

Флай, а як ти вкладав більше фінмону (150 000 грн.)?

потрішки, а потім перевкладав забираючи %, можна подумати що між 150К і Фондом величезна прірва.
Заніс в еквіваленті до 149 999 грн., а папіздже ще трішки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:36

  pesikot написав:
  flyman написав:В сенсі влетів, виліз за фонд?
перельот у валюті, як це було з дельтою, вітібі, ФІ...
з гришею перельотів не наблюдалося, але вльот на девалі був

Ага, значит в Пiвденний. Значит, скоро ждём скиглиння, як Флай потерял деньги в Пiвденном.
А то, что реклама Пiвденного на каждом углу, так это ничему не учит :-)

:lol: :lol: :lol:
Прости, Господи. Нехай мені і Флай пробачить... :D )))
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 15:48

  hume написав:Киевскай прекрасен
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С этажностью недопилили. Вполне можно было ставить еще один такой сверху. Хорошо бы смотрелось.
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