Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Натт не нравится разворот на Белогородку. Тем более, это все-таки село. Ябтамнекупил (с). Флай, ну Вы же большой мальчик, учитесь самостоятельности. Надеюсь, Вас не нужно с работы за ручку забирать? А то уж лучше кот
Natt написав:Натт не нравится разворот на Белогородку. Тем более, это все-таки село. Ябтамнекупил (с). Флай, ну Вы же большой мальчик, учитесь самостоятельности. Надеюсь, Вас не нужно с работы за ручку забирать? А то уж лучше кот
так джава синйор дома дизайнерские ремонты пилит в любом случае лучше ката
НБУ вперше опублікував результати стрес-тестів найбільших банків НЕДІЛЯ, 30 ГРУДНЯ 2018, 11:45
Національний банк України вперше опублікував результати оцінки стійкості 24 найбільших банків за підсумками стрес-тестів і вже проведених ними за вимогою НБУ заходів капіталізації.
Найбільшу (за абсолютною сумою) потребу в покритті браку капіталу зараз відчуває державний Укрексімбанк – 10,973 млрд грн. Згідно з оприлюдненими даними, вирішити цю проблему банк має виконанням плану реструктуризації до кінця наступного року.
НБУ зазначає, що друга за величиною нестача капіталу була встановлена у ВТБ Банку, "дочки" однойменного російського державного банку, однак цю фінустанову вже визнано неплатоспроможною.
100500 постов про БС мож хватит???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Faceless написав:Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?
вклади тепер нерозривні, а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом, х 7,5К пететворилося в х 200000
Флай, а як ти вкладав більше фінмону (150 000 грн.)?
потрішки, а потім перевкладав забираючи %, можна подумати що між 150К і Фондом величезна прірва. Заніс в еквіваленті до 149 999 грн., а папіздже ще трішки.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.