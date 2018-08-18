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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3147314831493150>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:11

  airmax78 написав:Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.

Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным :-)
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:14

  airmax78 написав:Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.

это ты ещё в Эпике на ПОХе не был...
такой треш будет ещё год...
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:17

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

со мной в этом году почти все рассчитались... даже тот проект который я считал уже мёртвым и не показывался там месяц, сегодня отдали двушку... приятно удивлён :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29

  pesikot написав:
  airmax78 написав:Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.

Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным :-)
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.

Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками ;)
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:35

stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:43

  pesikot написав:stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)

Все хотят 10% годовых за аренду ;) Сама я с таким количеством бомжей не справлюсь, но в отличие от вас наблюдаю и блеск и нищету. И когда количество нищеты растёт не могу как Вы радоваться, не получается...
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45

  stm написав:
  pesikot написав:stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)

Все хотят 10% годовых за аренду ;) Сама я с таким количеством бомжей не справлюсь, но в отличие от вас наблюдаю и блеск и нищету. И когда количество нищеты растёт не могу как Вы радоваться, не получается...

А вы сейчас с кем разговаривали ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
pesikot
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45

  pesikot написав:stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)

это сданное в прошлом году заселяют... плюс в Эпике традиционно в декабре скидки
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:01

  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)

это сданное в прошлом году заселяют... плюс в Эпике традиционно в декабре скидки

вангую на наступний рік просідання ринку будматеріалів на 30% і скиглення пліточніків/врезеточників "що дєнгі за ремонт уже не торт"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 17:02

  flyman написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  pesikot написав:stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты :-)

это сданное в прошлом году заселяют... плюс в Эпике традиционно в декабре скидки

вангую на наступний рік просідання ринку будматеріалів на 30% і скиглення пліточніків/врезеточників "що дєнгі за ремонт уже не торт"

думаю что до июня так и будет
Оранжевый-хит сезона
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