Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:11
Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:14
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:17
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
со мной в этом году почти все рассчитались... даже тот проект который я считал уже мёртвым и не показывался там месяц, сегодня отдали двушку... приятно удивлён
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:29
Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:35
stm
Так пойдите и помогите тем бомжам.
Но разговор был про то, что зубожилле населення просто выносит строймаркеты
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:43
Все хотят 10% годовых за аренду Сама я с таким количеством бомжей не справлюсь, но в отличие от вас наблюдаю и блеск и нищету. И когда количество нищеты растёт не могу как Вы радоваться, не получается...
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45
А вы сейчас с кем разговаривали ?
Чем выше цена на бензин/газ, тем больше авто на дорогах
Додано: Нед 30 гру, 2018 16:45
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:01
вангую на наступний рік просідання ринку будматеріалів на 30% і скиглення пліточніків/врезеточників "що дєнгі за ремонт уже не торт"
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 17:02
думаю что до июня так и будет
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