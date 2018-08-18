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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:07
stm написав: pesikot написав: airmax78 написав:
Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.
Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.
Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками
Значна кількість безпритульних осіб у переході на Майдані - це не показник стану економіки країни, а банальне недопрацювання поліції, більш того, ймовірна корупція з боку місцевих патрульних, які збирають данину із "зубожілих" професійних злидарів. Назвіть країну світу, де це явище відсутнє ? Скрізь ці паразити з синюшними пиками "прикрашають" "хлібні" місця столиць, де влада допуская зайву толерантність. Чого тільки вартий Париж. Може в Україні безпритульним роботи не вистачає ?? Ні, відсутнє будь-яке бажання працювати і чесно їсти свій хліб. Ставтеся критичніше до зазначених негативних суспільних виявів - зграй наволочі з простягнутими руками на площах, вулицях, у метрополітені тощо. Існує така професія - гроші збирати у сердобольних недолугих благодійників.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:24
Іhorkyiv, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:26
ihorkyiv написав:
зграй наволочі з простягнутими руками
Всіх би так не причесував під одну гребінку...мабуть.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:34
ihorkyiv написав:
Значна кількість безпритульних осіб у переході на Майдані - це не показник стану економіки країни, а банальне недопрацювання поліції, більш того, ймовірна корупція з боку місцевих патрульних, які збирають данину із "зубожілих" професійних злидарів. Назвіть країну світу, де це явище відсутнє ? Скрізь ці паразити з синюшними пиками "прикрашають" "хлібні" місця столиць, де влада допуская зайву толерантність. Чого тільки вартий Париж. Може в Україні безпритульним роботи не вистачає ?? Ні, відсутнє будь-яке бажання працювати і чесно їсти свій хліб. Ставтеся критичніше до зазначених негативних суспільних виявів - зграй наволочі з простягнутими руками на площах, вулицях, у метрополітені тощо. Існує така професія - гроші збирати у сердобольних недолугих благодійників.
По вашему все беспритульные - попрошайки? Вы из какого города? Совет: съезьте, например, на ул. Златоустовскую, не самый центр, но количество бомжей зашкаливает, но они у местных жителей не попрошайничают.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:36
Квесторе_поверніться написав:Іhorkyiv
, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?
Для чого вам відносні показники ?? Надаю абсолютні станом від жовтня поточного року: 11000 грн, 10000 грн і 7500 грн. Люди, які винаймають житло, не сидять у переходах з простягнутими долонями, а працюють, заробляючи гроші на оренду квартири, поточні життєві потреби, відпустку і заощадження на купівлю власного жила у майбутньому.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:42
ihorkyiv написав: Квесторе_поверніться написав:Іhorkyiv
, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?
Для чого вам відносні показники ?? Надаю абсолютні станом від жовтня поточного року: 11000 грн, 10000 грн і 7500 грн. Люди, які винаймають житло, не сидять у переходах з простягнутими долонями, а працюють, заробляючи гроші на оренду квартири, поточні життєві потреби, відпустку і заощадження на купівлю власного жила у майбутньому.
Для порівняння.
Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 17:43
flyman написав: Faceless написав:
Дивує, бо ВТБ гепнувся не на високому курсі, тобто ще наприкінці літа і восени вже мало бути помітне перевищення фонду, і що, то було проігноровано?
вклади тепер нерозривні,
а депи закінчувалося саме в листопаді-грудні, от і тут вліт з накапаними %(родина лінива, на неї оформляв) із курсом,
х 7,5К пететворилося в х 200000
Урок ватникам
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