Додано: Нед 30 гру, 2018 18:07

stm написав: Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками

А ты был у экспатов, видел там?Докладываю.В столице мира и самой богатой стрвны, в Вашингтоне, в двухстах метрах от Белого дома - резиденции хозяина мира - на Пенсильвания Авенью есть скверик со скамейками. Прямо перед МВФ и Всемирным банком. Но посидеть там люди и чиновники не могут. На скамейках живут бомжи со всем своим вонючим скарбом. В основном бухают, жрут, спят, поют. Куда ходят в туалет я не видел. Очень ленивые, даже деньги просят очень редко. А чуть дальше в Белому дому, на 17-й, живут через дорогу от администрации президента. Уже в ста метрах от Белого дома. Ближе к Белому дому их на ПМЖ уже не пускают.И нормально.Свобода.Даже эта ленивая и вонючая рвань имеет право жить как она хочет и где она хочет. А все остальные должны уважать их права.И ни у кого не поворачивается язык судить о благополучии Америки по присутствию бомжей и прочего отребья в столице.Более того, это даже хорошо! Вот идет на работу сотрудник Всемирного банка, главной задачей которого является борьба с бедностью, проходит через эту срань, и сразу проникается темой. Пусть теперь быстрее думает, как с этой бедностью бороться, для начала у себя под носом, и при этом не нарушая свобод человека.Мы же прекрасно все знаем, что на 99% бомжи - это по призванию души, а не в силу каких-то экономических проблем. Личный выбор. Призвание. Вы в спекули недвижимостью, а они в бомжи.