Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Квесторе_поверніться написав:Іhorkyiv, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?
Для чого вам відносні показники ?? Надаю абсолютні станом від жовтня поточного року: 11000 грн, 10000 грн і 7500 грн. Люди, які винаймають житло, не сидять у переходах з простягнутими долонями, а працюють, заробляючи гроші на оренду квартири, поточні життєві потреби, відпустку і заощадження на купівлю власного жила у майбутньому.
Предлагаю нашим рожевоокулярникам подъехать под ВР сфоткать обилие Мерседесов и рассказать как хорошо в нашей стране живет население.
Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
stm написав:Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками
А ты был у экспатов, видел там? Докладываю. В столице мира и самой богатой стрвны, в Вашингтоне, в двухстах метрах от Белого дома - резиденции хозяина мира - на Пенсильвания Авенью есть скверик со скамейками. Прямо перед МВФ и Всемирным банком. Но посидеть там люди и чиновники не могут. На скамейках живут бомжи со всем своим вонючим скарбом. В основном бухают, жрут, спят, поют. Куда ходят в туалет я не видел. Очень ленивые, даже деньги просят очень редко. А чуть дальше в Белому дому, на 17-й, живут через дорогу от администрации президента. Уже в ста метрах от Белого дома. Ближе к Белому дому их на ПМЖ уже не пускают. И нормально. Свобода. Даже эта ленивая и вонючая рвань имеет право жить как она хочет и где она хочет. А все остальные должны уважать их права. И ни у кого не поворачивается язык судить о благополучии Америки по присутствию бомжей и прочего отребья в столице. Более того, это даже хорошо! Вот идет на работу сотрудник Всемирного банка, главной задачей которого является борьба с бедностью, проходит через эту срань, и сразу проникается темой. Пусть теперь быстрее думает, как с этой бедностью бороться, для начала у себя под носом, и при этом не нарушая свобод человека. Мы же прекрасно все знаем, что на 99% бомжи - это по призванию души, а не в силу каких-то экономических проблем. Личный выбор. Призвание. Вы в спекули недвижимостью, а они в бомжи.
Еще про бедность. Приехал в Аккру. Гана. Взял экскурсию по городу. Везут меня к маяку в рыбацкий поселок. Я протестую. Покажите мне историю и достопримечательности, а не какую-то срань. Нет, дорогой, сначала ты должен понять наш народ ... Нижета, грязь, вонь, и антисанитария неописуемые. Единственный оптимизм - кругом на кострах рыбу жарят - поселок прямо на океане. Худшие периоды средневековья. Холера. Рахит. Чума. А потом рассказывают. Такие тут традиции, которые ничем не перешибить. Этим всем людям предлагали квартиры рядом. Детские сады и школы. Поликлиннику. Помощь. Работу. Ни один не захотел. Даже детей в школу не отправили. Сказали им так лучше. Прикольнее. Да, срань, нищета, но она им милее и роднее, чем ваши квартиры, белое белье и работа. И только после этого едем в город. Город современный, зажиточный и красивый. Встречаются бомжи и оборванцы... Но теперь ты лучше понимаешь, откуда и почему они берутся. Так что такие они бомжи и помоешники. В душе счастливие многих из вас, богатых лендлордов. И другого счастья им не надо.
Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються. Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.
я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі, минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.
те що ви пишете, то може бути на малих сумах, хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD
можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП, але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Это жадность. У ВТБ были одни из самых высоких %% по доллярам на рынке.
4,5% у валюті, так собі, середнячок, в пішій доступності з 5 банків які дають більше. У ВТБ був ІБ не гірше Дельти. Та й не думав, що ВТБ потоплять. Зараз моя довіра іде до нуля, і я буду шукати варіанти звалу в активи за кордоном (наприклад війти у ФР в Польщі).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
airmax78 написав:Это жадность. У ВТБ были одни из самых высоких %% по доллярам на рынке.
4,5% у валюті, так собі, середнячок, в пішій доступності з 5 банків які дають більше. У ВТБ був ІБ не гірше Дельти. Та й не думав, що ВТБ потоплять. Зараз моя довіра іде до нуля, і я буду шукати варіанти звалу в активи за кордоном (наприклад війти у ФР в Польщі).
Флай, ВТБ - это черная дыра в бюджете рфии. Это известно давно. В Украине это все та же черная дыра, только с ограниченным доступом к бюджету рфии. Нельзя было там деньги держать.
zzzzzz написав:Предлагаю нашим рожевоокулярникам подъехать под ВР сфоткать обилие Мерседесов и рассказать как хорошо в нашей стране живет население.
Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
А как сильно бюджет твоей семьи зависит от уровня доходности еврободов нашей страны? Мне лично этот уровень пох. Главное, чтоб з/п платили, в полном объеме и вовремя. И чтоб периодически её повышали. А этим уровнем пусть хоть задавятся. Так чи ні?
Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються. Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.
я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі, минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.
те що ви пишете, то може бути на малих сумах, хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD
можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП, але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе
Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках. Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду. З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально. А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?
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