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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3149315031513152>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:03

  ihorkyiv написав:
  Квесторе_поверніться написав:Іhorkyiv, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?

Для чого вам відносні показники ?? Надаю абсолютні станом від жовтня поточного року: 11000 грн, 10000 грн і 7500 грн. Люди, які винаймають житло, не сидять у переходах з простягнутими долонями, а працюють, заробляючи гроші на оренду квартири, поточні життєві потреби, відпустку і заощадження на купівлю власного жила у майбутньому.


Предлагаю нашим рожевоокулярникам подъехать под ВР сфоткать обилие Мерседесов и рассказать как хорошо в нашей стране живет население.

Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:07

  stm написав:Песикот, давайте вместе подъедем в центр нашей буйно развивающейся цивилизации - майдан Независимости в Киеве. Количество бомжей в переходе зашкаливает, наслаждаемся, проходим к памятнику Глобуса возле Главпочтамта смотрим на раздолбанную кривую плитку, чуть дальше от Розетки есть кухня для малоимущих, смотрим на очередь из пенсионеров. Возвращаемся к Эпицентру и забываем описанное мной быстро, даже не думая, что описанное видят приезжие экспаты и даже к Вам богатому и независимому относятся либо как к неадеквату сорящему деньгами либо как нищему. С праздниками ;)


А ты был у экспатов, видел там? :roll:
Докладываю.
В столице мира и самой богатой стрвны, в Вашингтоне, в двухстах метрах от Белого дома - резиденции хозяина мира - на Пенсильвания Авенью есть скверик со скамейками. Прямо перед МВФ и Всемирным банком. Но посидеть там люди и чиновники не могут. На скамейках живут бомжи со всем своим вонючим скарбом. В основном бухают, жрут, спят, поют. Куда ходят в туалет я не видел. Очень ленивые, даже деньги просят очень редко. А чуть дальше в Белому дому, на 17-й, живут через дорогу от администрации президента. Уже в ста метрах от Белого дома. Ближе к Белому дому их на ПМЖ уже не пускают.
И нормально.
Свобода.
Даже эта ленивая и вонючая рвань имеет право жить как она хочет и где она хочет. А все остальные должны уважать их права.
И ни у кого не поворачивается язык судить о благополучии Америки по присутствию бомжей и прочего отребья в столице.
Более того, это даже хорошо! Вот идет на работу сотрудник Всемирного банка, главной задачей которого является борьба с бедностью, проходит через эту срань, и сразу проникается темой. Пусть теперь быстрее думает, как с этой бедностью бороться, для начала у себя под носом, и при этом не нарушая свобод человека.
Мы же прекрасно все знаем, что на 99% бомжи - это по призванию души, а не в силу каких-то экономических проблем. Личный выбор. Призвание. Вы в спекули недвижимостью, а они в бомжи.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:12

  pesikot написав:
  airmax78 написав:Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.

Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным :-)
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.


В связи с новогодними скидками 30-50-60 %

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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:26

ЗЫ

Еще про бедность. Приехал в Аккру. Гана. Взял экскурсию по городу. Везут меня к маяку в рыбацкий поселок. Я протестую. Покажите мне историю и достопримечательности, а не какую-то срань. Нет, дорогой, сначала ты должен понять наш народ ...
Нижета, грязь, вонь, и антисанитария неописуемые. Единственный оптимизм - кругом на кострах рыбу жарят - поселок прямо на океане. Худшие периоды средневековья. Холера. Рахит. Чума.
А потом рассказывают. Такие тут традиции, которые ничем не перешибить. Этим всем людям предлагали квартиры рядом. Детские сады и школы. Поликлиннику. Помощь. Работу. Ни один не захотел. Даже детей в школу не отправили. Сказали им так лучше. Прикольнее. Да, срань, нищета, но она им милее и роднее, чем ваши квартиры, белое белье и работа.
И только после этого едем в город. Город современный, зажиточный и красивый. Встречаются бомжи и оборванцы...
Но теперь ты лучше понимаешь, откуда и почему они берутся.
Так что такие они бомжи и помоешники.
В душе счастливие многих из вас, богатых лендлордов.
И другого счастья им не надо.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:28

  Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.

я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі,
минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.

те що ви пишете, то може бути на малих сумах,
хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD

можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:31

  airmax78 написав:Это жадность. У ВТБ были одни из самых высоких %% по доллярам на рынке.

4,5% у валюті, так собі, середнячок, в пішій доступності з 5 банків які дають більше.
У ВТБ був ІБ не гірше Дельти. Та й не думав, що ВТБ потоплять.
Зараз моя довіра іде до нуля, і я буду шукати варіанти звалу в активи за кордоном (наприклад війти у ФР в Польщі).
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:36

  flyman написав:
  airmax78 написав:Это жадность. У ВТБ были одни из самых высоких %% по доллярам на рынке.

4,5% у валюті, так собі, середнячок, в пішій доступності з 5 банків які дають більше.
У ВТБ був ІБ не гірше Дельти. Та й не думав, що ВТБ потоплять.
Зараз моя довіра іде до нуля, і я буду шукати варіанти звалу в активи за кордоном (наприклад війти у ФР в Польщі).

Флай, ВТБ - это черная дыра в бюджете рфии. Это известно давно. В Украине это все та же черная дыра, только с ограниченным доступом к бюджету рфии. Нельзя было там деньги держать.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:36

  zzzzzz написав:Предлагаю нашим рожевоокулярникам подъехать под ВР сфоткать обилие Мерседесов и рассказать как хорошо в нашей стране живет население.

Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.


А как сильно бюджет твоей семьи зависит от уровня доходности еврободов нашей страны? Мне лично этот уровень пох. Главное, чтоб з/п платили, в полном объеме и вовремя. И чтоб периодически её повышали. А этим уровнем пусть хоть задавятся.
Так чи ні? :roll:
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:38

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.

я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі,
минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.

те що ви пишете, то може бути на малих сумах,
хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD

можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.
Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду.
З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально.
А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:39

  zzzzzz написав:
  pesikot написав:
  airmax78 написав:Кстати в Эпике, рядом с этим кросафчегом, сейчас смертоубийство: на парковке нет мест.

Це зубожилле населення по версии Frant, zzzzzz, flyman и им подобным :-)
Выносит на взятые кредиты стройматериалы.


В связи с новогодними скидками 30-50-60 %

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Пляяяяя... Поехал я, пожалуй, обратно.
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