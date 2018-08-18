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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Там краще зараз в грн...як на мене...вхід від 1000000.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:57

  Libo написав:ЗЫ

Еще про бедность. Приехал в Аккру. Гана. Взял экскурсию по городу. Везут меня к маяку в рыбацкий поселок. Я протестую. Покажите мне историю и достопримечательности, а не какую-то срань. Нет, дорогой, сначала ты должен понять наш народ ...
Нижета, грязь, вонь, и антисанитария неописуемые. Единственный оптимизм - кругом на кострах рыбу жарят - поселок прямо на океане. Худшие периоды средневековья. Холера. Рахит. Чума.
А потом рассказывают. Такие тут традиции, которые ничем не перешибить. Этим всем людям предлагали квартиры рядом. Детские сады и школы. Поликлиннику. Помощь. Работу. Ни один не захотел. Даже детей в школу не отправили. Сказали им так лучше. Прикольнее. Да, срань, нищета, но она им милее и роднее, чем ваши квартиры, белое белье и работа.
И только после этого едем в город. Город современный, зажиточный и красивый. Встречаются бомжи и оборванцы...
Но теперь ты лучше понимаешь, откуда и почему они берутся.
Так что такие они бомжи и помоешники.
В душе счастливие многих из вас, богатых лендлордов.
И другого счастья им не надо.
:lol: :lol: :lol:

- Предки цыган происходят из северо-западной Индии, по мере своей миграции в Европу они вступали в браки с представителями других народов, - считает глава группы ученых Манфред Кайзер. К таким выводам ученые пришли после того, как сравнили геномы людей из 13 обособленных цыганских групп, которые проживают в Европе.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 18:59

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.

я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі,
минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.

те що ви пишете, то може бути на малих сумах,
хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD

можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

ОВГЗ это инструмент для кидания лохов на бабки
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:00

  airmax78 написав:
  flyman написав:
  airmax78 написав:Это жадность. У ВТБ были одни из самых высоких %% по доллярам на рынке.

4,5% у валюті, так собі, середнячок, в пішій доступності з 5 банків які дають більше.
У ВТБ був ІБ не гірше Дельти. Та й не думав, що ВТБ потоплять.
Зараз моя довіра іде до нуля, і я буду шукати варіанти звалу в активи за кордоном (наприклад війти у ФР в Польщі).

Флай, ВТБ - это черная дыра в бюджете рфии. Это известно давно. В Украине это все та же черная дыра, только с ограниченным доступом к бюджету рфии. Нельзя было там деньги держать.

стоимость их офиса на Б. Хмельницкого больше чем все депозиты физлиц... петя через ворушилина грабит... ну ничего пройдут выборы сядет...
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:04

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Там краще зараз в грн...як на мене...вхід від 1000000.

ОВГЗ это инструмент кидания лохов
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:21

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Там краще зараз в грн...як на мене...вхід від 1000000.

ОВГЗ это инструмент кидания лохов

Приклади кидків можете привести?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:38

АУ, модератор!!!!

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.

я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі,
минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.

те що ви пишете, то може бути на малих сумах,
хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD

можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.
Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду.
З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально.
А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

девочки, походу вам давно пора пойти на...профильную ветку БС...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:44

  zzzzzz написав:ihorkyiv
Венчурные фонды не хотят даже наши суверенные евробонды которые котируются на зарубежных биржах с доходностью 10% в валюте покупать , а тут они будут счета в украинских банках открывать накануне двух выборов :mrgreen: :mrgreen:

Через пол года дефолт. Смысл покупать сейчас если можно будет купить скоро с 20-30% дохой
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:46

  Квесторе_поверніться написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  Квесторе_поверніться написав:Там краще зараз в грн...як на мене...вхід від 1000000.

ОВГЗ это инструмент кидания лохов

Приклади кидків можете привести?

да, с 1913 до 1998 годов
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:47

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  ПчёлкаIRON написав:Через пол года дефолт. Смысл покупать сейчас если можно будет купить скоро с 20-30% дохой

Це чому?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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