Для дурачков которые не умеют пользоваться гуглом, вход на рынок овгз от 10 триллионов.
Для остальных - от 1 тыс грн.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48
Для дурачков которые не умеют пользоваться гуглом, вход на рынок овгз от 10 триллионов.
Для остальных - от 1 тыс грн.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48
в економії, не тре витрачати на оренду
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:49
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:51
Живете в цоколі і паралельно здаєте куток?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:53
для доларових позичок реструктуризація при жити по новому,
для гривневих - девал.
Думаю інсайдери кують бабло, а пересіченого хом"яка побриють.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:53
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:55
Re: модераторы есть на форуме???
девочки, завязывйте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 гру, 2018 19:59
не так, живу сам, не здаю, не плачу лендлордам,
покупка цоколя зараз дає можливість економити: зекономив - значить заробив.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:00
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02
вєрной дорогой ідєм, тавагіщі!
з.і.
одін оналітєг сказав приблизно так:
- в порівнянні із овочем навіть вуличний пес буде кращим президентом
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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