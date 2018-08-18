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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Там краще зараз в грн...як на мене...вхід від 1000000.

Для дурачков которые не умеют пользоваться гуглом, вход на рынок овгз от 10 триллионов.
Для остальных - от 1 тыс грн.
ПчёлкаIRON
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:48

  Квесторе_поверніться написав:А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

в економії, не тре витрачати на оренду
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:49

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Оранжевый-хит сезона написав:да, с 1913 до 1998 годов

То вже історія ...давайте з 2000.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:51

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

в економії, не тре витрачати на оренду

Живете в цоколі і паралельно здаєте куток?
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:да, с 1913 до 1998 годов

То вже історія ...давайте з 2000.

для доларових позичок реструктуризація при жити по новому,
для гривневих - девал.

Думаю інсайдери кують бабло, а пересіченого хом"яка побриють.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:53

  Квесторе_поверніться написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:да, с 1913 до 1998 годов

То вже історія ...давайте з 2000.

та пожалуйста... 2014 год "военные" ОВГЗ в гривне по курсу 16 грн.
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:55

Re: модераторы есть на форуме???

  ПчёлкаIRON написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:у тебя ремиссия и на праздники домой с дурки отпустили?


Финансовая дурачина, расскажи как кидают на рынке овгз

девочки, завязывйте уже
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 19:59

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

в економії, не тре витрачати на оренду

Живете в цоколі і паралельно здаєте куток?

не так, живу сам, не здаю, не плачу лендлордам,
покупка цоколя зараз дає можливість економити: зекономив - значить заробив.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 20:01, всього редагувалось 1 раз.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:00

  zzzzzz написав:
  ihorkyiv написав:
  Квесторе_поверніться написав:Іhorkyiv, прОцент від оренди по роках можете розкрити...якщо не секрет?

Для чого вам відносні показники ?? Надаю абсолютні станом від жовтня поточного року: 11000 грн, 10000 грн і 7500 грн. Люди, які винаймають житло, не сидять у переходах з простягнутими долонями, а працюють, заробляючи гроші на оренду квартири, поточні життєві потреби, відпустку і заощадження на купівлю власного жила у майбутньому.


Предлагаю нашим рожевоокулярникам подъехать под ВР сфоткать обилие Мерседесов и рассказать как хорошо в нашей стране живет население.

Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.


не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02

  trololo написав:
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности

вєрной дорогой ідєм, тавагіщі!

з.і.
одін оналітєг сказав приблизно так:
- в порівнянні із овочем навіть вуличний пес буде кращим президентом
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 20:04, всього редагувалось 2 разів.
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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