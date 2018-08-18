RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3152315331543155>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  flyman написав:покупка цоколя зараз можливість економити: зекономив - значить заробив.

А 14% від якої суми рахуєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 27142
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1377 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:03

  flyman написав:
  trololo написав:
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности

вєрной дорогой ідєм, тавагіщі!


нынешние ориентируются на МВФ под 3% так то. ну а старые долги надо тянуть, выхода нету.
главное оружие рашистов - ложь
trololo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3644
З нами з: 16.10.14
Подякував: 1838 раз.
Подякували: 1022 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:04

  Прохожий написав:
  ПчёлкаIRON написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:у тебя ремиссия и на праздники домой с дурки отпустили?


Финансовая дурачина, расскажи как кидают на рынке овгз

девочки, завязывйте уже

девочку уже "завязали"
Зображення
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19515
З нами з: 20.04.08
Подякував: 359 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:05

  Квесторе_поверніться написав:
  flyman написав:покупка цоколя зараз можливість економити: зекономив - значить заробив.

А 14% від якої суми рахуєте?

по класиці, тіпа Влад422: від суми інвестиції (не поточної ціни)

із інвестиціями працює закон спадної дохідності:
чим більше активів, тим менша дохідність.

Тобто умовно на $100 і $10000 буде дохідність 100% і 10%
а на $1млн, думаю, і 3% непогано.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14839
З нами з: 09.03.14
Подякував: 885 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:20

Квесторе_поверніться перехотелось спрашивать?
Оранжевый-хит сезона
Аватар користувача
 
Повідомлень: 19515
З нами з: 20.04.08
Подякував: 359 раз.
Подякували: 480 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:26

  Frant написав:
  Понаехал написав:Всем ку. Удачи , счастья и квадратных метров в новом году.

Ага. Дагам - на махачкалі, тамбові і на камчатці. І звісно, на маскві.

На форуме РЖН Махачкалы я отдельно поздравлю людей. В Москве мне поздравлять некого после определенных событий с 2014го года, но если бы было, я бы поздравил.
Тебе пожелаю перестать быть бы*** и перестать оценивать людей по национальным и расовым, географическим признакам.
:)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 22.05.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:28

  trololo написав:
  zzzzzz написав:Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.


не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности

Так если дурной Янукович раздавал евробонды под 10%, то зачем эти при*** раздают евробонды под 10%? Выходит ничего не поменялось?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2730
З нами з: 19.09.10
Подякував: 422 раз.
Подякували: 527 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:32

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

В продолжение темы «переписать квартиру на отца».
Я пришёл к выводу что мне нужна фиксация стоимости переписанного имущества( привет военный сбор), что бы заплатить налоги в США. Интересует , может кто-то знает, должен ли я платить дополнительный налог, поскольку не являюсь налоговым резидентом Украины(в Московии 30% вместо 15% вроде в этом случае)?
Также может кто-то в теме, могу ли я переписывать частями на протяжении 5 лет(каждый год прилетать и 20% квадратных метров переписывать на отца).
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 22.05.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:35

  Понаехал написав:В продолжение темы «переписать квартиру на отца».
Я пришёл к выводу что мне нужна фиксация стоимости переписанного имущества( привет военный сбор), что бы заплатить налоги в США. Интересует , может кто-то знает, должен ли я платить дополнительный налог, поскольку не являюсь налоговым резидентом Украины(в Московии 30% вместо 15% вроде в этом случае)?
Также может кто-то в теме, могу ли я переписывать частями на протяжении 5 лет(каждый год прилетать и 20% квадратных метров переписывать на отца).

думаю, якщо паспорт громадянина України є, то платиш як резидент України,
чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 14839
З нами з: 09.03.14
Подякував: 885 раз.
Подякували: 851 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:38

  flyman написав:думаю, якщо паспорт громадянина України є, то платиш як резидент України.

Есть ИНН и паспорт. По прилету а апреле буду искать юриста. Налоговый резидент!= гражданство.
С получением гринкарты , я это остро ощущаю :)
Понаехал
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3049
З нами з: 22.05.16
Подякував: 54 раз.
Подякували: 72 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 3152315331543155>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: remark і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тех кто снимает и сдает жилую недвижимость в Киеве - обм 1 ... 1238, 1239, 1240
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
12399 2169535
Переглянути останнє повідомлення
Нед 30 гру, 2018 20:21
rjkz
Как выгоднее всего купить жилье?
zinchenko_darya » Суб 18 сер, 2018 16:28
7 4147
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лис, 2018 09:45
emailemail001
Срочный выкуп квартиры, дома в Киеве. Продажа квартиры, дома
UniGroup » П'ят 19 жов, 2018 09:42
0 2593
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 19 жов, 2018 09:42
UniGroup

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.