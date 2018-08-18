А 14% від якої суми рахуєте?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
А 14% від якої суми рахуєте?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:03
нынешние ориентируются на МВФ под 3% так то. ну а старые долги надо тянуть, выхода нету.
главное оружие рашистов - ложь
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:04
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:05
по класиці, тіпа Влад422: від суми інвестиції (не поточної ціни)
із інвестиціями працює закон спадної дохідності:
чим більше активів, тим менша дохідність.
Тобто умовно на $100 і $10000 буде дохідність 100% і 10%
а на $1млн, думаю, і 3% непогано.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:26
На форуме РЖН Махачкалы я отдельно поздравлю людей. В Москве мне поздравлять некого после определенных событий с 2014го года, но если бы было, я бы поздравил.
Тебе пожелаю перестать быть бы*** и перестать оценивать людей по национальным и расовым, географическим признакам.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:28
Так если дурной Янукович раздавал евробонды под 10%, то зачем эти при*** раздают евробонды под 10%? Выходит ничего не поменялось?
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:32
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
В продолжение темы «переписать квартиру на отца».
Я пришёл к выводу что мне нужна фиксация стоимости переписанного имущества( привет военный сбор), что бы заплатить налоги в США. Интересует , может кто-то знает, должен ли я платить дополнительный налог, поскольку не являюсь налоговым резидентом Украины(в Московии 30% вместо 15% вроде в этом случае)?
Также может кто-то в теме, могу ли я переписывать частями на протяжении 5 лет(каждый год прилетать и 20% квадратных метров переписывать на отца).
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:35
думаю, якщо паспорт громадянина України є, то платиш як резидент України,
чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:38
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