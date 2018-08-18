Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца.
Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41
Ні. Ваш приклад не актуальний, валютні ризики не враховуються.
Всім все виплатили.
Давайте інші приклади.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:57
по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:59
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:03
Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:05
а "аудиторы из БИГ4" разве поменялись?
да, кстати, по теме ветки, совкошлак и дальше будет дешеветь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:05
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Почитал сегодняшнюю ветку до модерации. Понял, что Порошенко уже не будет президентом (прямой инсайд от Унуноктия и Респекта) и нас ждет неминучий дефолт. Грустно. Но неизбежно, судя по тому, кто пишет.
По теме: Смотрю что 3 дома (почти подряд) по Большой Житомирской полностью выкуплены (34, и чуть ближе к Михайловской) и готовятся к реконструкции/реставрации. Кто-то что-то знает?
|