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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41
flyman написав:
чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент
Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца.
Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41
Оранжевый-хит сезона написав:Квесторе_поверніться
перехотелось спрашивать?
Ні. Ваш приклад не актуальний, валютні ризики не враховуються.
Всім все виплатили.
Давайте інші приклади.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:57
Понаехал написав: flyman написав:
чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент
Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца.
Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.
по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 20:59
flyman написав:
по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
Спасибо. Я вот тоже не нагуглил.
Буду, похоже, разбираться на месте. Жаль отпуска мало.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:03
Понаехал написав: flyman написав:
по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
Спасибо. Я вот тоже не нагуглил.
Буду, похоже, разбираться на месте. Жаль отпуска мало.
Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:05
BIGor написав: trololo написав: zzzzzz написав:
Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности
Так если дурной Янукович раздавал евробонды под 10%, то зачем эти при*** раздают евробонды под 10%? Выходит ничего не поменялось
?
а "аудиторы из БИГ4" разве поменялись?
да, кстати, по теме ветки, совкошлак и дальше будет дешеветь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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