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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3152315331543155

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41

  flyman написав:чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент

Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца.
Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:41

  Оранжевый-хит сезона написав:Квесторе_поверніться перехотелось спрашивать?

Ні. Ваш приклад не актуальний, валютні ризики не враховуються.
Всім все виплатили.
Давайте інші приклади.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:57

  Понаехал написав:
  flyman написав:чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент

Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца.
Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.

по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 20:59

  flyman написав:по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.

Спасибо. Я вот тоже не нагуглил.
Буду, похоже, разбираться на месте. Жаль отпуска мало. :(
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:03

  Понаехал написав:
  flyman написав:по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.

Спасибо. Я вот тоже не нагуглил.
Буду, похоже, разбираться на месте. Жаль отпуска мало. :(


Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
remark
 
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