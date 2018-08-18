Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Оранжевый-хит сезона написав:Квесторе_поверніться перехотелось спрашивать?
Ні. Ваш приклад не актуальний, валютні ризики не враховуються. Всім все виплатили. Давайте інші приклади.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
flyman написав:чи ти хочеш збирати документи і доказувати податковій/нотаріусу, що нерезидент
Я хочу легально, уплатив все нужные налоги в США и Украине, переписать квартиру на отца. Ключевым моментом является законность и корректная уплата налогов.
по моєму, ПДфО не платиться, якщо це рідня першої лінії (чи як там у юристів), за решту зборів не скажу.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
zzzzzz написав:Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности
Так если дурной Янукович раздавал евробонды под 10%, то зачем эти при*** раздают евробонды под 10%? Выходит ничего не поменялось?
а "аудиторы из БИГ4" разве поменялись?
да, кстати, по теме ветки, совкошлак и дальше будет дешеветь...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Почитал сегодняшнюю ветку до модерации. Понял, что Порошенко уже не будет президентом (прямой инсайд от Унуноктия и Респекта) и нас ждет неминучий дефолт. Грустно. Но неизбежно, судя по тому, кто пишет. По теме: Смотрю что 3 дома (почти подряд) по Большой Житомирской полностью отселены (34, и чуть ближе к Михайловской) и готовятся к реконструкции/реставрации. Кто-то что-то знает?
zzzzzz написав:Ну а то что евробонды нашей страны почему-то по отдельным выпусками котируются ВНИМАНИЕ с доходом 11,03% в ДОЛЛАРАХ !! ну то таке, на это не нужно обращать внимание, инвесторам надо под Эпик приезжать.
не надо так громко кукарекать. овощ раздавал евробонды под 10% и никто из ватных не возмущался стабильности
Так если дурной Янукович раздавал евробонды под 10%, то зачем эти при*** раздают евробонды под 10%? Выходит ничего не поменялось?
В случае если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет место постоянного жительства в Украине; если лицо имеет место постоянного жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.