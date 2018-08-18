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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31543155315631573158 ... 3160>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:12

  remark написав:Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
https://maanimo.com/indexes/139822-nalo ... -i-kvartir

тут наоборот.
нерезидентом есть даритель, а одариваемый - резидент первой линии родства.
налоги зависят не от дарителя, а от субъектности одариваемого.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:13

  airmax78 написав:Почитал сегодняшнюю ветку до модерации. Понял, что Порошенко уже не будет президентом (прямой инсайд от Унуноктия и Респекта) и нас ждет неминучий дефолт. Грустно. Но неизбежно, судя по тому, кто пишет.
По теме: Смотрю что 3 дома (почти подряд) по Большой Житомирской полностью отселены (34, и чуть ближе к Михайловской) и готовятся к реконструкции/реставрации. Кто-то что-то знает?

сейчас ещё рано судить, но в 20-х числах января всё будет ясно
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:15

  Yuri_T написав:
  remark написав:Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
https://maanimo.com/indexes/139822-nalo ... -i-kvartir

тут наоборот.
нерезидентом есть даритель, а одариваемый - резидент первой линии родства.
налоги зависят не от дарителя, а от субъектности одариваемого.

В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:19

  Понаехал написав:
  remark написав:Налог на дарственную недвижимость в размере 15% от стоимости подарка заплатят нерезиденты, даже если они являются близкими родственниками дарителя.
https://maanimo.com/indexes/139822-nalo ... -i-kvartir

В случае если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет место постоянного жительства в Украине; если лицо имеет место постоянного жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.

https://maanimo.com/indexes/139822-nalog-na-nedvijimost-v-ukraine-razyasneniya-dlya-vladelcev-domov-i-kvartir
вот в этом весь вопрос... у меня ВНЖ другого государства, я не живу в Украине несколько лет, но прописка Киевская. Являюсь ли я резидентом.... =\

Если у вас на руках украинский паспорт с пропиской, то вы резидент и вы стоите на учете в налоговой, так как вид на жительство это еще не полноправный гражданин другого государства
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:19

  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить?
Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит?
Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить.
Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку.
Заранее спасибо.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:25

  remark написав:Если у вас на руках украинский паспорт с пропиской, то вы резидент и вы стоите на учете в налоговой, так как вид на жительство это еще не полноправный гражданин другого государства

Есть паспорт гражданина Украины(книжечкой) с киевской пропиской, ИНН украинский(это значит что я стою на учете в налоговой?), загран паспорт Украины выданный в Вашингтоне. Банковских счетов и кеша в Украине не имею. При этом не живу в Украине несколько лет. Также СПД(припинено)и карточеки активные на оплату есв и ЕН, которые были открыты при регистрации СПД.
Гринку получил пару недель назад. Жил по рабочим визам за рубежем.
Вроде как резидент :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:26

АУ, модератор!!!!

  Понаехал написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить?
Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит?
Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить.
Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку.
Заранее спасибо.

хлопцы, общайтесь в личке если интересно
но это если прочесть и осмыслить тему ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:29

Понаехал
стартани ветку по интересующей теме(это просто) и перестань захламлять форум :shock:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:30

  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

не факт.
плательщиком налога есть одариваемый.
он резидент, первой линии родства с дарителем.
ставка НДФЛ = 0.
если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса.
тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:32

  Понаехал написав:вот в этом весь вопрос... у меня ВНЖ другого государства, я не живу в Украине несколько лет, но прописка Киевская. Являюсь ли я резидентом.... =\

тобі шашечки, чи їхати?
по дефолту ти можеш прикинутися резидентом,
але якщо ти хочеш доказати, що ти не резидент, то прийдеться пошуршати...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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