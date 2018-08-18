Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
airmax78 написав:Почитал сегодняшнюю ветку до модерации. Понял, что Порошенко уже не будет президентом (прямой инсайд от Унуноктия и Респекта) и нас ждет неминучий дефолт. Грустно. Но неизбежно, судя по тому, кто пишет. По теме: Смотрю что 3 дома (почти подряд) по Большой Житомирской полностью отселены (34, и чуть ближе к Михайловской) и готовятся к реконструкции/реставрации. Кто-то что-то знает?
сейчас ещё рано судить, но в 20-х числах января всё будет ясно
В случае если физическое лицо имеет место жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если такое лицо имеет место постоянного жительства в Украине; если лицо имеет место постоянного жительства также в иностранном государстве, оно считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине.
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить? Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит? Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить. Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку. Заранее спасибо.
remark написав:Если у вас на руках украинский паспорт с пропиской, то вы резидент и вы стоите на учете в налоговой, так как вид на жительство это еще не полноправный гражданин другого государства
Есть паспорт гражданина Украины(книжечкой) с киевской пропиской, ИНН украинский(это значит что я стою на учете в налоговой?), загран паспорт Украины выданный в Вашингтоне. Банковских счетов и кеша в Украине не имею. При этом не живу в Украине несколько лет. Также СПД(припинено)и карточеки активные на оплату есв и ЕН, которые были открыты при регистрации СПД. Гринку получил пару недель назад. Жил по рабочим визам за рубежем. Вроде как резидент
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить? Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит? Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить. Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку. Заранее спасибо.
хлопцы, общайтесь в личке если интересно но это если прочесть и осмыслить тему ветки...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
не факт. плательщиком налога есть одариваемый. он резидент, первой линии родства с дарителем. ставка НДФЛ = 0. если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса. тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.
Понаехал написав:вот в этом весь вопрос... у меня ВНЖ другого государства, я не живу в Украине несколько лет, но прописка Киевская. Являюсь ли я резидентом.... =\
тобі шашечки, чи їхати? по дефолту ти можеш прикинутися резидентом, але якщо ти хочеш доказати, що ти не резидент, то прийдеться пошуршати...
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.