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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 315531563157315831593160>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:32

  Yuri_T написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

не факт.
плательщиком налога есть одариваемый.
он резидент, первой линии родства с дарителем.
ставка НДФЛ = 0.
если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса.
тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.


Про паспорт мы услышали позже, до этого речь шла о неризидентах, он похоже еще резидент.
remark
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:34

  remark написав:
  Yuri_T написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

не факт.
плательщиком налога есть одариваемый.
он резидент, первой линии родства с дарителем.
ставка НДФЛ = 0.
если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса.
тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.


Про паспорт мы услышали позже, до этого речь шла о неризидентах, он похоже еще резидент.

он дыбил....
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:34

  Понаехал написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить?
Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит?
Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить.
Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку.
Заранее спасибо.

тобі не тре платити, теж дариш "безвозмєздно", податок буде із одарюємого, я так розумію
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п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:34

  Прохожий написав:Понаехал
стартани ветку по интересующей теме(это просто) и перестань захламлять форум :shock:

а вам самому не пора тут заткнуться по-поводу захламления и модерации?
  Прохожий написав:а "аудиторы из БИГ4" разве поменялись? :shock:

  Прохожий написав:с этого места можно поподробней?

  Прохожий написав:неужели от1куе за пломбу для вас так дорого? :mrgreen:

  Прохожий написав:жизнь сцуко дорогая в сша...
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:35

  Понаехал написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить?
Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит?
Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить.
Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку.
Заранее спасибо.

Это Вы сможете сделать сразу при оформлении у нотариуса в один день.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:36

  remark написав:Про паспорт мы услышали позже, до этого речь шла о неризидентах, он похоже еще резидент.

не важно.
плательщик потенциального налога - резидент.
для НДФЛ гражданство дарителя не имеет значения. имхо.
разве что для налоговых вопросов его страны резидентства.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:36

Як же шкода людей !!! Що злочинна хунта робить з народом !!!? Мало того, що безжальна влада довела пересічних до тотального зубожіння, залишивши простолюдних флаїв, долярчиків та інших франтів без засобів до існування, відібравши через доларові стрибки трудові гривні за курсом 28.50 і вище, так ще й напередодні свята не створила належних умов для полегшеної закупівлі страждальцями червоної ікри та інших скоромних продуктів. У супермаркетах возиків не вистачає !!!! І розміри їх замаленькі !!! Не можна так з людьми. І після цього знущання Порошенко хоче переобратися на наступний термін ??!! Важко було збільшити кількість супермаркетів до свят ?? Зовсім совість втратили. https://socportal.info/2018/12/30/u_kij ... rketi.html
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:37

  flyman написав:
  Понаехал написав:
  remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.

15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить?
Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит?
Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить.
Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку.
Заранее спасибо.

тобі не тре платити, теж дариш "безвозмєздно", податок буде із одарюємого, я так розумію


Правильно розумієш.
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:38

  Оранжевый-хит сезона написав:он дыбил....

Уну, это ты про меня? =\
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:39

  remark написав:Это Вы сможете сделать сразу при оформлении у нотариуса в один день.

Большое спасибо. С наступающим НГ Вас :)
Понаехал
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