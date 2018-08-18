Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
не факт. плательщиком налога есть одариваемый. он резидент, первой линии родства с дарителем. ставка НДФЛ = 0. если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса. тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.
Про паспорт мы услышали позже, до этого речь шла о неризидентах, он похоже еще резидент.
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
не факт. плательщиком налога есть одариваемый. он резидент, первой линии родства с дарителем. ставка НДФЛ = 0. если бы мне нотариус втирал обратное и настаивал даже на оценке, - я бы искал другого нотариуса. тем более, что у дарителя есть паспорт гражданина Украины.
Про паспорт мы услышали позже, до этого речь шла о неризидентах, он похоже еще резидент.
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить? Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит? Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить. Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку. Заранее спасибо.
тобі не тре платити, теж дариш "безвозмєздно", податок буде із одарюємого, я так розумію
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить? Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит? Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить. Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку. Заранее спасибо.
Это Вы сможете сделать сразу при оформлении у нотариуса в один день.
Як же шкода людей !!! Що злочинна хунта робить з народом !!!? Мало того, що безжальна влада довела пересічних до тотального зубожіння, залишивши простолюдних флаїв, долярчиків та інших франтів без засобів до існування, відібравши через доларові стрибки трудові гривні за курсом 28.50 і вище, так ще й напередодні свята не створила належних умов для полегшеної закупівлі страждальцями червоної ікри та інших скоромних продуктів. У супермаркетах возиків не вистачає !!!! І розміри їх замаленькі !!! Не можна так з людьми. І після цього знущання Порошенко хоче переобратися на наступний термін ??!! Важко було збільшити кількість супермаркетів до свят ?? Зовсім совість втратили. https://socportal.info/2018/12/30/u_kij ... rketi.html
remark написав:В случае когда присутствует в сделке нерезидент, налог будет 15%, без исключений, проверено.
15% это терпиом. Подскажите на практике как его платить? Должен я открывать счет для этого в Украине? Как это физически происходит? Мне б понимать приблизительную последовательность шагов. Могу ли я успеть за 2 недели переписать на отца 20% квартиры и при этом успеть налог заплатить. Хотя бы в кратце последовательность шагов. Можно в личку. Заранее спасибо.
тобі не тре платити, теж дариш "безвозмєздно", податок буде із одарюємого, я так розумію