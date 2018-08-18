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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31563157315831593160>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:41

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості, і при 0й ставці ПДФО незалежна оцінка вартості нерухомості не проводиться.
+ послуги нотаріусу (якщо держнотар, то ще 1% держмита )
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:41

  Yuri_T написав:плательщик потенциального налога - резидент.
для НДФЛ гражданство дарителя не имеет значения. имхо.
разве что для налоговых вопросов его страны резидентства.

правильно понимаете. у нас в США платит налог тот, кто дарит. тут отдельно выясняю.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:42

  flyman написав:нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості

это мы выяснили еще в первой серии обсуждения.
дискуссия вокруг НДФЛ
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:42

  flyman написав:нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості

да. это если оценку вписывать в подарок. я это буду делать в виду того, что тут налог буду платить на основании ее. полтора процента- копейки :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:44

  Yuri_T написав:
  flyman написав:нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості

это мы выяснили еще в первой серии обсуждения.
дискуссия вокруг НДФЛ

0 ставка (ПКУ ст 174. редакція від 1.1.18)
ще є адміністративний збір, 0,1% прожиткового мінімуму працездатних осіб

резюме:
з обдаровааного війсльковий збір
решта із дарувуальника.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:45

  flyman написав:0 ставка (ПКУ ст 174. редакція від 1.1.18)

вот это новость. как я раньше не знал? :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:46

  Понаехал написав:да. это если оценку вписывать в подарок. я это буду делать в виду того, что тут налог буду платить на основании ее. полтора процента- копейки :)

повторно выскажу мысль: я бы даже оценку не делал и 1,5% ВС не платил.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:46

  Квесторе_поверніться написав:Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.
Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду.
З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально.
А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

Да, вчера все умные!!) летом 2008 выпрыгиваем из недвиги в доллары, меняем зимой пусть по 10, затем на депо под 23%) И естественно в декабре 2013 впрыгиваем в доллар

У меня знакомые отлично себя чувствовали положив 400 кгрн (50 куе) в дельту, отдали 200 кгрн и совсем не по 8 :D

Сам подписался на депо под 9,5% на три года (2012-2015) в ощаде в уе. Поседел немного, а так всё норм.

Смысла нет сравнивать аренду в долгосроке и ситуативное управление депо по ситуации.
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:49

  hume написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.

Да, вчера все умные!!)

этот, под чужим ником, из них самый умный :D
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:52

  ihorkyiv написав:Як же шкода людей !!! Що злочинна хунта робить з народом !!!? Мало того, що безжальна влада довела пересічних до тотального зубожіння, залишивши простолюдних флаїв, долярчиків та інших франтів без засобів до існування, відібравши через доларові стрибки трудові гривні за курсом 28.50 і вище, так ще й напередодні свята не створила належних умов для полегшеної закупівлі страждальцями червоної ікри та інших скоромних продуктів. У супермаркетах возиків не вистачає !!!! І розміри їх замаленькі !!! Не можна так з людьми. І після цього знущання Порошенко хоче переобратися на наступний термін ??!! Важко було збільшити кількість супермаркетів до свят ?? Зовсім совість втратили. https://socportal.info/2018/12/30/u_kij ... rketi.html


Ужас творится. Жаль, что разные говножурналисты не были на парковке фоззи на петровке неделю назад. Получился бы хороший репортаж, про нищих украинцев, неспособных заполнить хотя бы половину парковки. И материальчик можно было бы продать другим заказчикам :mrgreen:
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