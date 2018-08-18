нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості, і при 0й ставці ПДФО незалежна оцінка вартості нерухомості не проводиться.
+ послуги нотаріусу (якщо держнотар, то ще 1% держмита )
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Додано: Нед 30 гру, 2018 21:41
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
нагуглив, що обдарована особа оплачує військовий збір 1,5% від вартості отриманої нерухомості, і при 0й ставці ПДФО незалежна оцінка вартості нерухомості не проводиться.
+ послуги нотаріусу (якщо держнотар, то ще 1% держмита )
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 21:42, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:41
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:42
это мы выяснили еще в первой серии обсуждения.
дискуссия вокруг НДФЛ
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:42
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:44
0 ставка (ПКУ ст 174. редакція від 1.1.18)
ще є адміністративний збір, 0,1% прожиткового мінімуму працездатних осіб
резюме:
з обдаровааного війсльковий збір
решта із дарувуальника.
Востаннє редагувалось flyman в Нед 30 гру, 2018 21:47, всього редагувалось 1 раз.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:45
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:46
повторно выскажу мысль: я бы даже оценку не делал и 1,5% ВС не платил.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:46
Да, вчера все умные!!) летом 2008 выпрыгиваем из недвиги в доллары, меняем зимой пусть по 10, затем на депо под 23%) И естественно в декабре 2013 впрыгиваем в доллар
У меня знакомые отлично себя чувствовали положив 400 кгрн (50 куе) в дельту, отдали 200 кгрн и совсем не по 8
Сам подписался на депо под 9,5% на три года (2012-2015) в ощаде в уе. Поседел немного, а так всё норм.
Смысла нет сравнивать аренду в долгосроке и ситуативное управление депо по ситуации.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:49
этот, под чужим ником, из них самый умный
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 21:52
Ужас творится. Жаль, что разные говножурналисты не были на парковке фоззи на петровке неделю назад. Получился бы хороший репортаж, про нищих украинцев, неспособных заполнить хотя бы половину парковки. И материальчик можно было бы продать другим заказчикам
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