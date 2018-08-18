Додано: Нед 30 гру, 2018 21:46

Квесторе_поверніться написав: Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.

Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду.

З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально.

А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол? Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.Ну і в Ощаді, як на мене, можна тримати суми набагато більші Фонду.З 2008 до 2013 потрібно було в гривню під 22-25% бавитись...хоча і валюта була нормально.А цоколь під 14% це дуже добре. В чому прикол?

Да, вчера все умные!!) летом 2008 выпрыгиваем из недвиги в доллары, меняем зимой пусть по 10, затем на депо под 23%) И естественно в декабре 2013 впрыгиваем в долларУ меня знакомые отлично себя чувствовали положив 400 кгрн (50 куе) в дельту, отдали 200 кгрн и совсем не по 8Сам подписался на депо под 9,5% на три года (2012-2015) в ощаде в уе. Поседел немного, а так всё норм.Смысла нет сравнивать аренду в долгосроке и ситуативное управление депо по ситуации.