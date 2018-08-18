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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3157315831593160>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:52

  Yuri_T написав:
  Понаехал написав:да. это если оценку вписывать в подарок. я это буду делать в виду того, что тут налог буду платить на основании ее. полтора процента- копейки :)

повторно выскажу мысль: я бы даже оценку не делал и 1,5% ВС не платил.

я понимаю вашу мысль. но , в виду того что я должен отталкиватся от суммы подарка при налогах в США, я будут вынужден оценивать его.
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 21:54

  Yuri_T написав:
  hume написав:
  Квесторе_поверніться написав:Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.

Да, вчера все умные!!)

этот, под чужим ником, из них самый умный :D

Дякую за комплімент.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:04

  Понаехал написав:
  Yuri_T написав:
  Понаехал написав:да. это если оценку вписывать в подарок. я это буду делать в виду того, что тут налог буду платить на основании ее. полтора процента- копейки :)

повторно выскажу мысль: я бы даже оценку не делал и 1,5% ВС не платил.

я понимаю вашу мысль. но , в виду того что я должен отталкиватся от суммы подарка при налогах в США, я будут вынужден оценивать его.

понимаю, что обладатели грин карты есть налоговые резиденты США в любом случае.
но рекомендую почитать конвенцию Украины и США об избежании двойного налогообложения.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/840_576/print
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:07

  Понаехал написав:В продолжение темы «переписать квартиру на отца».
Я пришёл к выводу что мне нужна фиксация стоимости переписанного имущества( привет военный сбор), что бы заплатить налоги в США. Интересует , может кто-то знает, должен ли я платить дополнительный налог, поскольку не являюсь налоговым резидентом Украины(в Московии 30% вместо 15% вроде в этом случае)?
Также может кто-то в теме, могу ли я переписывать частями на протяжении 5 лет(каждый год прилетать и 20% квадратных метров переписывать на отца).

В московии налог нерезидентам 30%, НО, в следующем году. Продаёте и съёб#ваете в нэньку. 30% сэкономили
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:09

  vano80 написав:
  ihorkyiv написав:Як же шкода людей !!! Що злочинна хунта робить з народом !!!? Мало того, що безжальна влада довела пересічних до тотального зубожіння, залишивши простолюдних флаїв, долярчиків та інших франтів без засобів до існування, відібравши через доларові стрибки трудові гривні за курсом 28.50 і вище, так ще й напередодні свята не створила належних умов для полегшеної закупівлі страждальцями червоної ікри та інших скоромних продуктів. У супермаркетах возиків не вистачає !!!! І розміри їх замаленькі !!! Не можна так з людьми. І після цього знущання Порошенко хоче переобратися на наступний термін ??!! Важко було збільшити кількість супермаркетів до свят ?? Зовсім совість втратили. https://socportal.info/2018/12/30/u_kij ... rketi.html


Ужас творится. Жаль, что разные говножурналисты не были на парковке фоззи на петровке неделю назад. Получился бы хороший репортаж, про нищих украинцев, неспособных заполнить хотя бы половину парковки. И материальчик можно было бы продать другим заказчикам :mrgreen:


https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4541128#p4541128

  sailed написав:Дак все в тц не от хорошей жизни прутся, а потому что нигде больше жизни нет. В парках разруха, тротуары в говне и грязи, запаркованные на пешеходных зонах автомобили, с детьми выходить на улицу страшно и некуда. Мы вот тоже ездим от безысходности, чтобы хоть как-то разбавить трудовые будни. Но успехом я бы это не считал. Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:16

АУ, модератор!!!!

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:Понаехал
стартани ветку по интересующей теме(это просто) и перестань захламлять форум :shock:

а вам самому не пора тут заткнуться по-поводу захламления и модерации?
  Прохожий написав:а "аудиторы из БИГ4" разве поменялись? :shock:

  Прохожий написав:с этого места можно поподробней?

  Прохожий написав:неужели от1куе за пломбу для вас так дорого? :mrgreen:

  Прохожий написав:жизнь сцуко дорогая в сша...

заткнись и жуй свою кепку, вырыватель цытат из контекста
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:17

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:он дыбил....

Уну, это ты про меня? =\

ДА!!!
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:23

  flyman написав:
  sailed написав:Дак все в тц не от хорошей жизни прутся, а потому что нигде больше жизни нет. В парках разруха, тротуары в говне и грязи, запаркованные на пешеходных зонах автомобили, с детьми выходить на улицу страшно и некуда. Мы вот тоже ездим от безысходности, чтобы хоть как-то разбавить трудовые будни. Но успехом я бы это не считал. Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.

Кстати, в Киеве, с некоторых пор, в парках ну очень хорошо (Виталю не остановить). Несколько раз за последние пару дней видел приделывание "островков безопасности" на существующие пешеходные переходы, тротуары делаются, освещение меняется, дороги стелятся. С водителями беда, тут нужно работать, 4 из 6 редкосные хамы и хозяева жизни.
Думаю речь не о Киеве
ПС
Был на днях вечером на улице Флоренции, вдоль Русановского канала поменяли освещение (скорее поставили новое), установили лавочки, красота..
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:24

Re: модераторы есть на форуме???

Прочел ДВАДЦАТЬ страниц ветки.
По теме информации НОЛЬ, флуд и еще флуд!!!
Это ИМХО пришел ппц форуму(ветке)...

Администрация что то делать с этим собирается???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:26

hume
сорри конечно но зачем реагировать на посты неадекватов…?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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