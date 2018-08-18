Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
+Додати тему
Відповісти на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Квесторе_поверніться написав:Чому на малих...на велику родину та в багатьох банках.
Да, вчера все умные!!)
этот, под чужим ником, из них самый умный
Дякую за комплімент.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Понаехал написав:В продолжение темы «переписать квартиру на отца». Я пришёл к выводу что мне нужна фиксация стоимости переписанного имущества( привет военный сбор), что бы заплатить налоги в США. Интересует , может кто-то знает, должен ли я платить дополнительный налог, поскольку не являюсь налоговым резидентом Украины(в Московии 30% вместо 15% вроде в этом случае)? Также может кто-то в теме, могу ли я переписывать частями на протяжении 5 лет(каждый год прилетать и 20% квадратных метров переписывать на отца).
В московии налог нерезидентам 30%, НО, в следующем году. Продаёте и съёб#ваете в нэньку. 30% сэкономили
ihorkyiv написав:Як же шкода людей !!! Що злочинна хунта робить з народом !!!? Мало того, що безжальна влада довела пересічних до тотального зубожіння, залишивши простолюдних флаїв, долярчиків та інших франтів без засобів до існування, відібравши через доларові стрибки трудові гривні за курсом 28.50 і вище, так ще й напередодні свята не створила належних умов для полегшеної закупівлі страждальцями червоної ікри та інших скоромних продуктів. У супермаркетах возиків не вистачає !!!! І розміри їх замаленькі !!! Не можна так з людьми. І після цього знущання Порошенко хоче переобратися на наступний термін ??!! Важко було збільшити кількість супермаркетів до свят ?? Зовсім совість втратили. https://socportal.info/2018/12/30/u_kij ... rketi.html
Ужас творится. Жаль, что разные говножурналисты не были на парковке фоззи на петровке неделю назад. Получился бы хороший репортаж, про нищих украинцев, неспособных заполнить хотя бы половину парковки. И материальчик можно было бы продать другим заказчикам
sailed написав:Дак все в тц не от хорошей жизни прутся, а потому что нигде больше жизни нет. В парках разруха, тротуары в говне и грязи, запаркованные на пешеходных зонах автомобили, с детьми выходить на улицу страшно и некуда. Мы вот тоже ездим от безысходности, чтобы хоть как-то разбавить трудовые будни. Но успехом я бы это не считал. Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
sailed написав:Дак все в тц не от хорошей жизни прутся, а потому что нигде больше жизни нет. В парках разруха, тротуары в говне и грязи, запаркованные на пешеходных зонах автомобили, с детьми выходить на улицу страшно и некуда. Мы вот тоже ездим от безысходности, чтобы хоть как-то разбавить трудовые будни. Но успехом я бы это не считал. Была бы моя воля, на 4 месяца каждую зиму покидал бы эту страну.
Кстати, в Киеве, с некоторых пор, в парках ну очень хорошо (Виталю не остановить). Несколько раз за последние пару дней видел приделывание "островков безопасности" на существующие пешеходные переходы, тротуары делаются, освещение меняется, дороги стелятся. С водителями беда, тут нужно работать, 4 из 6 редкосные хамы и хозяева жизни. Думаю речь не о Киеве ПС Был на днях вечером на улице Флоренции, вдоль Русановского канала поменяли освещение (скорее поставили новое), установили лавочки, красота..