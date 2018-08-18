Додано: Нед 30 гру, 2018 22:31

Понаехал написав: Есть паспорт гражданина Украины(книжечкой) с киевской пропиской, ИНН украинский(это значит что я стою на учете в налоговой?), загран паспорт Украины выданный в Вашингтоне. Банковских счетов и кеша в Украине не имею. При этом не живу в Украине несколько лет. Также СПД(припинено)и карточеки активные на оплату есв и ЕН, которые были открыты при регистрации СПД.

Гринку получил пару недель назад. Жил по рабочим визам за рубежем.

Вроде как резидент Есть паспорт гражданина Украины(книжечкой) с киевской пропиской, ИНН украинский(это значит что я стою на учете в налоговой?), загран паспорт Украины выданный в Вашингтоне. Банковских счетов и кеша в Украине не имею. При этом не живу в Украине несколько лет. Также СПД(припинено)и карточеки активные на оплату есв и ЕН, которые были открыты при регистрации СПД.Гринку получил пару недель назад. Жил по рабочим визам за рубежем.Вроде как резидент

тесные личные или экономические связи

Ты резидент 100%.Вчитайся, лицо "считается резидентом, если имеет более(центр жизненных интересов) в Украине."Налоговая в скобочках "центр жизненных интересов" всегда отбрасывает и руководствуется определением "тесные личные или экономические связи".Украинский паспорт, мама, папа, ребенок, жена, любая недвижимость, авто, на учете в военкомате, член общества охотников и рыболовов, в избирательных списках или каким-либо другим образом был связан раньше с Украиной - резидент безоговорочно. На любые другие документы из-за рубежа там живешь, трудишься, сношаешься, ей насрать.Даже с американским паспортом и квартирой ты для них налоговый резидент.У себя в Америке, когда будешь подавать декларацию, просто сообщишь, что продал квартиру в Украине, заплатил в Украине налоги, и IRS с тебя за это ничего не больше возьмет. Но проверит. И не смей обманывать. Бросит на несколько лет в кутузку с черными.