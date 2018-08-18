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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3157315831593160

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:29

  Прохожий написав:заткнись и жуй свою кепку, вырыватель цытат из контекста

"цытат"? :mrgreen:
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 30 гру, 2018 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:31

  Понаехал написав:Есть паспорт гражданина Украины(книжечкой) с киевской пропиской, ИНН украинский(это значит что я стою на учете в налоговой?), загран паспорт Украины выданный в Вашингтоне. Банковских счетов и кеша в Украине не имею. При этом не живу в Украине несколько лет. Также СПД(припинено)и карточеки активные на оплату есв и ЕН, которые были открыты при регистрации СПД.
Гринку получил пару недель назад. Жил по рабочим визам за рубежем.
Вроде как резидент :)


Ты резидент 100%.
Вчитайся, лицо "считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине."
Налоговая в скобочках "центр жизненных интересов" всегда отбрасывает и руководствуется определением "тесные личные или экономические связи".
Украинский паспорт, мама, папа, ребенок, жена, любая недвижимость, авто, на учете в военкомате, член общества охотников и рыболовов, в избирательных списках или каким-либо другим образом был связан раньше с Украиной - резидент безоговорочно. На любые другие документы из-за рубежа там живешь, трудишься, сношаешься, ей насрать.
Даже с американским паспортом и квартирой ты для них налоговый резидент.
У себя в Америке, когда будешь подавать декларацию, просто сообщишь, что продал квартиру в Украине, заплатил в Украине налоги, и IRS с тебя за это ничего не больше возьмет. Но проверит. И не смей обманывать. Бросит на несколько лет в кутузку с черными.
:lol: :lol: :lol:
Libo
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35

  Libo написав:У себя в Америке, когда будешь подавать декларацию, просто сообщишь, что продал квартиру в Украине, заплатил в Украине налоги, и IRS с тебя за это ничего не больше возьмет. Но проверит. И не смей обманывать. Бросит на несколько лет в кутузку с черными.
:lol: :lol: :lol:

С IRS не шутят. Поэтому ключевым фактором является законность и честность. :)
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:36

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:заткнись и жуй свою кепку, вырыватель цытат из контекста

"цытат"? :mrgreen:
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?

иди иди иди...на юх...дятел в кепке... :mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:38

  Прохожий написав:иди иди иди...на юх...дятел в кепке... :mrgreen:

с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю... :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:43

  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:иди иди иди...на юх...дятел в кепке... :mrgreen:

ты хоть помнишь, где и что пишешь с разных своих ников, при.дурок? :mrgreen:
с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю... :mrgreen: :mrgreen:
из херсона родом?

номерок в личку кинь, в оффлайне пересечемся перетрем
скажеш лично мне про "при***", му*** яркий
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3157315831593160
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