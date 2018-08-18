"цытат"?
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:29
"цытат"?
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 30 гру, 2018 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:31
Ты резидент 100%.
Вчитайся, лицо "считается резидентом, если имеет более тесные личные или экономические связи (центр жизненных интересов) в Украине."
Налоговая в скобочках "центр жизненных интересов" всегда отбрасывает и руководствуется определением "тесные личные или экономические связи".
Украинский паспорт, мама, папа, ребенок, жена, любая недвижимость, авто, на учете в военкомате, член общества охотников и рыболовов, в избирательных списках или каким-либо другим образом был связан раньше с Украиной - резидент безоговорочно. На любые другие документы из-за рубежа там живешь, трудишься, сношаешься, ей насрать.
Даже с американским паспортом и квартирой ты для них налоговый резидент.
У себя в Америке, когда будешь подавать декларацию, просто сообщишь, что продал квартиру в Украине, заплатил в Украине налоги, и IRS с тебя за это ничего не больше возьмет. Но проверит. И не смей обманывать. Бросит на несколько лет в кутузку с черными.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35
С IRS не шутят. Поэтому ключевым фактором является законность и честность.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:36
иди иди иди...на юх...дятел в кепке...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:38
с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:43
номерок в личку кинь, в оффлайне пересечемся перетрем
скажеш лично мне про "при***", му*** яркий
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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