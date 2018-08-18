"цытат"?
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
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Додано: Нед 30 гру, 2018 22:29
"цытат"?
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 30 гру, 2018 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35
С IRS не шутят. Поэтому ключевым фактором является законность и честность.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:38
с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю...
Мы с пониманием относимся к вашему непониманию.
Додано: Нед 30 гру, 2018 22:53
...і відео "(пере)стрілки" ОБОВ'ЯЗКОВО зніміть і тут викладіть!
....не одні ж тут ботани сидять...
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:02
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:06
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
вже голодниму рилу зірвало дах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:13
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Видел молодых ребят которые у меня раньше работали.
Сейчас работают в Польше, в строительном супермаркете.
Приехали в отпуск.
На вопрос - "Вы ж что по польски, что по английски ни бум-бум?"
Ответили, что сейчас в Поляндии, есть спрос на украино-русскоязычных продавцов-консультантов т.к. огромная армия мастеров отделочников нашего происхождения.
Жаловались на жесткую дисциплину на рабочем месте, но по деньгам лучше Киева.
После праздников назад, т.к. подписались работать ещё на полгода.
У меня "польская тема" в прошедшем году постоянно на слуху. То арендатор съехал т.к брат уехал в Польшу и квартира освободилась, то знакомые попросили взять в управление (под аренду) их киевскую квартиру.
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:17
Прохожий, ветка уже давно превратилась в эдакий междусобойчик, где люди, общающиеся годами, иногда отступают от основной темы. И ничего в этом плохого нет. Вон мальчики периодически тачки обсуждают, страниц эдак на 20, и Вы в том числе. И это интересно.
Вы часто на другие ветки ходите? Я - редко. Потому что собеседники, которые интересны мне, тусуются тут. Да, пусть иногда приходится перелистывать несколько страниц, исписанных в рамках воскресного оффтопа постами на левую тематику. Но это говорит о том, что людям на этой ветке интересно тут, и они готовы обсуждать и другие темы, не только смежные, но иногда и те, которые и рядом не валялись возле темы недвиги.
Получайте удовольствие от общения тут. Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:17
Ветка скатывается к тому, что пару рыл хамят всем подряд. Хамство и идиотизм.
Если честно, то противно становится читать. Если им ответить, то получаешь бан, а хамло продолжает правацировать следующего форумчанена безнаказанно.
Если бы не рассуждения, помощь, подсказки пары форумчан, я бы забил на этот форум.
ПС на форумах РЖН Махачкалы не разу так не хамят... Видимо наше бы*** скатилось ниже уровня "детей гор"
Додано: Нед 30 гру, 2018 23:20
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