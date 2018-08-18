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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 31553156315731583159>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:29

  Прохожий написав:заткнись и жуй свою кепку, вырыватель цытат из контекста

"цытат"? :mrgreen:
закрой хлебало, грамотей волающий.
ты проверь все эти посты, ничего не отредактировано.
шляпу съешь, дятел?
Востаннє редагувалось Yuri_T в Нед 30 гру, 2018 22:31, всього редагувалось 1 раз.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:35

  Libo написав:У себя в Америке, когда будешь подавать декларацию, просто сообщишь, что продал квартиру в Украине, заплатил в Украине налоги, и IRS с тебя за это ничего не больше возьмет. Но проверит. И не смей обманывать. Бросит на несколько лет в кутузку с черными.
:lol: :lol: :lol:

С IRS не шутят. Поэтому ключевым фактором является законность и честность. :)
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:38

  Прохожий написав:иди иди иди...на юх...дятел в кепке... :mrgreen:

с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю... :mrgreen: :mrgreen:
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 22:53

  Прохожий написав:
  Yuri_T написав:
  Прохожий написав:иди иди иди...на юх...дятел в кепке... :mrgreen:

с "цытатой" это ты ярко выступил, не спорю... :mrgreen: :mrgreen:

чё вася, потер свое сообщение?
терпила в кепке...


апд: жду номерок в личку...и про "цЫтату" обсудим, ну если захочеш...

...і відео "(пере)стрілки" ОБОВ'ЯЗКОВО зніміть і тут викладіть! :mrgreen:
....не одні ж тут ботани сидять... :mrgreen:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він!
https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4
Долярчик
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:02

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Долярчик написав:не одні ж тут ботани сидять.

а ты кто по жизни?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

вже голодниму рилу зірвало дах
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:13

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Видел молодых ребят которые у меня раньше работали.
Сейчас работают в Польше, в строительном супермаркете.
Приехали в отпуск.
На вопрос - "Вы ж что по польски, что по английски ни бум-бум?"
Ответили, что сейчас в Поляндии, есть спрос на украино-русскоязычных продавцов-консультантов т.к. огромная армия мастеров отделочников нашего происхождения.
Жаловались на жесткую дисциплину на рабочем месте, но по деньгам лучше Киева.
После праздников назад, т.к. подписались работать ещё на полгода.
У меня "польская тема" в прошедшем году постоянно на слуху. То арендатор съехал т.к брат уехал в Польшу и квартира освободилась, то знакомые попросили взять в управление (под аренду) их киевскую квартиру.
UA
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:17

Прохожий, ветка уже давно превратилась в эдакий междусобойчик, где люди, общающиеся годами, иногда отступают от основной темы. И ничего в этом плохого нет. Вон мальчики периодически тачки обсуждают, страниц эдак на 20, и Вы в том числе. И это интересно.

Вы часто на другие ветки ходите? Я - редко. Потому что собеседники, которые интересны мне, тусуются тут. Да, пусть иногда приходится перелистывать несколько страниц, исписанных в рамках воскресного оффтопа постами на левую тематику. Но это говорит о том, что людям на этой ветке интересно тут, и они готовы обсуждать и другие темы, не только смежные, но иногда и те, которые и рядом не валялись возле темы недвиги.

Получайте удовольствие от общения тут. Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.
Natt
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:17

  flyman написав:вже голодниму рилу зірвало дах

Ветка скатывается к тому, что пару рыл хамят всем подряд. Хамство и идиотизм.
Если честно, то противно становится читать. Если им ответить, то получаешь бан, а хамло продолжает правацировать следующего форумчанена безнаказанно.
Если бы не рассуждения, помощь, подсказки пары форумчан, я бы забил на этот форум.

ПС на форумах РЖН Махачкалы не разу так не хамят... Видимо наше бы*** скатилось ниже уровня "детей гор" :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:20

  Прохожий написав:Прочел ДВАДЦАТЬ страниц ветки.
По теме информации НОЛЬ, флуд и еще флуд!!!
Это ИМХО пришел ппц форуму(ветке)...

Администрация что то делать с этим собирается???

Желательно делать что-то с твоим хамством.
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