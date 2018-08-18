Додано: Нед 30 гру, 2018 23:17

Прохожий, ветка уже давно превратилась в эдакий междусобойчик, где люди, общающиеся годами, иногда отступают от основной темы. И ничего в этом плохого нет. Вон мальчики периодически тачки обсуждают, страниц эдак на 20, и Вы в том числе. И это интересно.



Вы часто на другие ветки ходите? Я - редко. Потому что собеседники, которые интересны мне, тусуются тут. Да, пусть иногда приходится перелистывать несколько страниц, исписанных в рамках воскресного оффтопа постами на левую тематику. Но это говорит о том, что людям на этой ветке интересно тут, и они готовы обсуждать и другие темы, не только смежные, но иногда и те, которые и рядом не валялись возле темы недвиги.



Получайте удовольствие от общения тут. Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.