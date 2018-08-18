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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3156315731583159>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:23

  Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.

Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности :mrgreen:
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:23

  UA написав:Видел молодых ребят которые у меня раньше работали.
Сейчас работают в Польше, в строительном супермаркете.
Приехали в отпуск.
На вопрос - "Вы ж что по польски, что по английски ни бум-бум?"
Ответили, что сейчас в Поляндии, есть спрос на украино-русскоязычных продавцов-консультантов т.к. огромная армия мастеров отделочников нашего происхождения.
Жаловались на жесткую дисциплину на рабочем месте, но по деньгам лучше Киева.
После праздников назад, т.к. подписались работать ещё на полгода.
У меня "польская тема" в прошедшем году постоянно на слуху. То арендатор съехал т.к брат уехал в Польшу и квартира освободилась, то знакомые попросили взять в управление (под аренду) их киевскую квартиру.

заметь, Понаех ещё год назад связывал свою жизнь с Украиной... уже нет...
так и остальные, практически никто не вернётся....
по демографии население сокращается на 0,5% в год и урбанизация примерно такая же 0,5% в год
недвижимость в Украине будет иметь ценность только в Одессе, Львове и Киеве в перспективе 2-3 лет
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:25

  Понаехал написав:ПС на форумах РЖН Махачкалы не разу так не хамят... Видимо наше бы*** скатилось ниже уровня "детей гор" :mrgreen:

Там так не пройдёт, там у всех кинжалы, и шуток их владельцы не понимают
hume
 
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:30

  hume написав:
  Понаехал написав:ПС на форумах РЖН Махачкалы не разу так не хамят... Видимо наше бы*** скатилось ниже уровня "детей гор" :mrgreen:

Там так не пройдёт, там у всех кинжалы, и шуток их владельцы не понимают

Дело не в кинжалах, а в том, что люди не привыкли хамить(не берем в расчет тех ярковыраженных носочей-хамов что переехали в крупные города).
Это немаловажно. На старости лет, я не хочу идти на прием к врачу хаму, как часть наших форумчан. Я хочу идти к нормальным людям, а не тем, кто у парней телефончики выспрашивает в личку(так обычно у девушек просили в мою молодость)...
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:32

  hume написав:
  Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.

Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности :mrgreen:

это временно, активность на первичке продлится ещё месяцев 6-9, к сентябрю 2019 года рынок "пресытится"
будут достраиваться только 2-3 очереди комплексов которые строятся сейчас
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:34

  Оранжевый-хит сезона написав:заметь, Понаех ещё год назад связывал свою жизнь с Украиной... уже нет...
так и остальные, практически никто не вернётся....

Я оптимизирую затраты и издержки. Связь с Украиной не разрывал и не хамил в ее адрес, как те, кто полит убежища просили. Я просто, как инженер приехал работать, и дабы не парится с визами, получил ВНЖ. Теперь у меня есть 10+10 лет на подумать что дальше будет. Через 20 лет мне будет уже 53. В 53 года я пойду на пенсию, возможно с Украинским гражданством. :mrgreen:
Понаехал
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:36

  hume написав:
  Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.

Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности :mrgreen:

хочете холяву з чає і мізантропом, васю з рівного, (пісякіт і лібо вже сюди гадять), сінуса, звиняйте може забув якого троля....
В ігнорі: Прохожий, andrewustravel, Frant, studpart, Василь-Рівне, V2, GADFLY, Libo, Жека79, pesikot, 2drunk, UA
п.с. Життя це не ціль, лише подорож... Понабрали животноводов на инженерные позиции а потом думают почему страна в ж0пe.
flyman
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:37

  hume написав:
  Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.

Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности :mrgreen:

Hume, вы замечаете завсегдатаев других веток потому что вкладывать в Украине можно всё в меньшее количество инструментов. Сейчас недвига и ОВГЗ остались.
stm
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:38

  Понаехал написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:заметь, Понаех ещё год назад связывал свою жизнь с Украиной... уже нет...
так и остальные, практически никто не вернётся....

Я оптимизирую затраты и издержки. Связь с Украиной не разрывал и не хамил в ее адрес, как те, кто полит убежища просили. Я просто, как инженер приехал работать, и дабы не парится с визами, получил ВНЖ. Теперь у меня есть 10+10 лет на подумать что дальше будет. Через 20 лет мне будет уже 53. В 53 года я пойду на пенсию, возможно с Украинским гражданством. :mrgreen:

но американской пенсией? :)
через 20 лет в украине будет очень хорошая экология и много дешёвой сельхозпродукции :) прям как в испании :)
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:40

  Оранжевый-хит сезона написав:но американской пенсией? :)
через 20 лет в украине будет очень хорошая экология и много дешёвой сельхозпродукции :) прям как в испании :)

С ней. :D
Понаехал
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