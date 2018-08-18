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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3156315731583159

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1271
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
270
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
198
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
49
Ціна
19%
239
Якість будівництва
16%
199
Всього голосів : 1271
Повідомлення Додано: Нед 30 гру, 2018 23:59

Специально фото сделал для рожевоокулярных.

Сильпо Киев,ул.Суворова,Печерский район, время около 19:00

Зображення

Билла, м.Дарница,ул Малышко, сегодня около 18:00

Зображення
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:02

  hume написав:
  Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.

Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности :mrgreen:


Я давно на валютной, но я там не могу долго находится, на выходные вообще туда не захожу там дурдом в прямом смысле.
Многих завсегдатаев валютной ветки не хотел бы здесь видеть.
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zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:04

  zzzzzz написав:Специально фото сделал для рожевоокулярных.

Сильпо Киев,ул.Суворова,Печерский район, время около 19:00

Зображення

Билла, м.Дарница,ул Малышко, сегодня около 18:00

Зображення


Опять свой личный опыт выдаете за статистику? Не стыдно?
главное оружие рашистов - ложь
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:05

  trololo написав:
Опять свой личный опыт выдаете за статистику? Не стыдно?


Другие аргументы есть ?
Странно, это же ваша фишка жонглировать псевдофактами :mrgreen:
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 00:06, всього редагувалось 1 раз.
Живите своим умом!
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Знаю некоторые в миракс впрыгнули
https://www.the-village.com.ua/village/ ... ibochitsku

Пол ярда на реконструкцию этой помойки, надеюсь хватит
Чем закончилось - непонятно
hume
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:13

  flyman написав:
  Квесторе_поверніться написав:Давайте тоді ціну Ваших квартир, що орендуються.
Хочу порахувати що вигідніше - Ваша оренда чи мої депо під 18% річних грязними в грн та 7% грязними в доларі.

я вже писав, що в цього року було чистими 4,5% в доларі,
минулого року 7,5%, а попередні 3 роки відпрацьвував мінус від банкопада і девала, до 2013 зато було 10...12% у валюті стабільно.

те що ви пишете, то може бути на малих сумах,
хоча в мене цоколь зараз дає економію від оренди біля 14% у USD

можливо, як варіант, активи тримати не в БСУ, а ОВДЗ або ще подібні ЦП,
але там з "копійками" нема що робити, думаю мінімум входу від 100куе

Флай, а что за прикол считать экономию от аренды? По умолчанию типа своего не должно быть, а отталкиваться от того что на старте все без жилья?
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:14

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

сегодня был в Спортлайфе в Лико граде, там уже очень живенький микрорайон.... после сдачи Эврики летом 2019 года там вполне себе приличные Позняки образуются... при этом отрезок от м. Голосеевской до м. Выставковый центр полностью деградирует и вымирает, думаю такая же ситуация на всём правобережье.
Оранжевый-хит сезона
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