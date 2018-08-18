Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Natt написав:Ведь эта ветка - давно не место, в котором исключительно делятся информацией по теме недвиги, это место, куда каждый из нас приходит почти каждый день, чтобы прочесть чужие мысли. Так давайте уважать то, что у людей имеется желание делиться этими мыслями с нами. И не столь важно, что иногда это не касается профильной темы ветки.
Мало того, я уже подмечаю завсегдатаев других веток. Скоро валютную переплюнем по популярности
Я давно на валютной, но я там не могу долго находится, на выходные вообще туда не захожу там дурдом в прямом смысле. Многих завсегдатаев валютной ветки не хотел бы здесь видеть.
сегодня был в Спортлайфе в Лико граде, там уже очень живенький микрорайон.... после сдачи Эврики летом 2019 года там вполне себе приличные Позняки образуются... при этом отрезок от м. Голосеевской до м. Выставковый центр полностью деградирует и вымирает, думаю такая же ситуация на всём правобережье.
zzzzzz написав:Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
zzzzzz написав:Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
Я же говорю про сегодня, сегодня как раз большинство по домам, город почти пустой ,я через центр ехал. Весь движняк начнется завтра.
Или вы про выезд из страны ? Если вы про это, то там контингент который себе отпуск устраивает не с 25 по 3 , а тогда, когда захочет.
Востаннє редагувалось zzzzzz в Пон 31 гру, 2018 00:32, всього редагувалось 1 раз.