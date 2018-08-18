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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 31 гру, 2018 00:31
Что будет с Троещиной через 5 лет??? Новых домов не строят скоро станет районом пенсионеров???
в 80-е годы её заселяли 30 летние с маленькими детьми, через 5-10 лет там будет огромное количество пенсионеров
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33
Оранжевый-хит сезона написав:
Что будет с Троещиной через 5 лет??? Новых домов не строят скоро станет районом пенсионеров???
в 80-е годы её заселяли 30 летние с маленькими детьми, через 5-10 лет там будет огромное количество пенсионеров
Зато с парковкой будет все хорошо, в дестких садиках и школах никаких очередей
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zzzzzz
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
Я же говорю про сегодня, сегодня как раз большинство по домам, город почти пустой ,я через центр ехал. Весь движняк начнется завтра.
Или вы про выезд из страны ?
Если вы про это, то там контингент который себе отпуск устраивает не с 25 по 3 , а тогда, когда захочет.
поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?
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Kostia
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:36
Оранжевый-хит сезона написав:
поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек
Там в половине квартир даже ремонтов нет
Живите своим умом!
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zzzzzz
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:40
Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав:
Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?
1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает
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Оранжевый-хит сезона
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:41
zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек
Там в половине квартир даже ремонтов нет
чё спрашиваешь тогда? или ты думаешь что владельцы квартир в Джеке бомжуют?
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:43
Оранжевый-хит сезона написав: zzzzzz написав: Оранжевый-хит сезона написав:
поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек
Там в половине квартир даже ремонтов нет
чё спрашиваешь тогда? или ты думаешь что владельцы квартир в Джеке бомжуют?
Кстати думаю там процентов 10% вообще под суточную аренду будут.
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:45
Оранжевый-хит сезона написав: Kostia написав: Оранжевый-хит сезона написав:
[quote="4541362:zzzzzz"]Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7
только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон
1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?
1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает[/quote]
Спортивный клуб Спортлайф будет работать даже 1 января - правда, по сильно укороченному графику (с 14:00 по 21:00)/с/
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Додано: Пон 31 гру, 2018 00:48
Короче по Троещине интересные мысли... начали застраивать её 38 лет назад.... население около 300 000 думаю уже около 100 000 пенсионеров и с каждым годом будет сильно увеличиваться количество пенсионеров
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Оранжевый-хит сезона
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