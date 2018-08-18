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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3158315931603161>

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1276
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1276
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:31

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Что будет с Троещиной через 5 лет??? Новых домов не строят скоро станет районом пенсионеров???
в 80-е годы её заселяли 30 летние с маленькими детьми, через 5-10 лет там будет огромное количество пенсионеров
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33

  Оранжевый-хит сезона написав:Что будет с Троещиной через 5 лет??? Новых домов не строят скоро станет районом пенсионеров???
в 80-е годы её заселяли 30 летние с маленькими детьми, через 5-10 лет там будет огромное количество пенсионеров


Зато с парковкой будет все хорошо, в дестких садиках и школах никаких очередей :mrgreen:
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7

только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон


Я же говорю про сегодня, сегодня как раз большинство по домам, город почти пустой ,я через центр ехал. Весь движняк начнется завтра.

Или вы про выезд из страны ?
Если вы про это, то там контингент который себе отпуск устраивает не с 25 по 3 , а тогда, когда захочет.

поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:33

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7

только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон

1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:36

  Оранжевый-хит сезона написав:поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек


Там в половине квартир даже ремонтов нет
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:40

  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7

только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон

1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?

1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:41

  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек


Там в половине квартир даже ремонтов нет

чё спрашиваешь тогда? или ты думаешь что владельцы квартир в Джеке бомжуют?
Оранжевый-хит сезона
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:43

  Оранжевый-хит сезона написав:
  zzzzzz написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:поулетали на НГ в тёплые края жители таких домов как Джек


Там в половине квартир даже ремонтов нет

чё спрашиваешь тогда? или ты думаешь что владельцы квартир в Джеке бомжуют?


Кстати думаю там процентов 10% вообще под суточную аренду будут.
Живите своим умом!
zzzzzz
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:45

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:
  Оранжевый-хит сезона написав:[quote="4541362:zzzzzz"]Около 22:00 ехал по Леси , казалось-бы, 10 вечера, 30 декабря, во всю должны в домах идти приготовления к НГ , короче в Джеке с одной стороны горел свет в 5 квартирах с другой стороны в 7

только нищеброды встречают новый год дома... у нас в ЖК Голосеево в новогоднюю ночь свет горит в 1/3 квартир а в соседних БПС в 90% окон

1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?

1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает[/quote]

Спортивный клуб Спортлайф будет работать даже 1 января - правда, по сильно укороченному графику (с 14:00 по 21:00)/с/
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 00:48

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Короче по Троещине интересные мысли... начали застраивать её 38 лет назад.... население около 300 000 думаю уже около 100 000 пенсионеров и с каждым годом будет сильно увеличиваться количество пенсионеров
Оранжевый-хит сезона
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