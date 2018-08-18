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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3158315931603161

Найважливіші для вас критерії при виборі житла:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 6.5 5 1276
Висота стель
4%
50
Гарний вигляд з вікон
9%
111
Гарні, "модні" МОПи
3%
40
"Жорстка" обслуговуюча компанія
2%
27
Зручна локація
21%
271
Наявність закритої придомової території і паркінгу
7%
88
Раціональне планування та метраж
16%
199
Тип фасаду і зовнішній вигляд
4%
50
Ціна
19%
240
Якість будівництва
16%
200
Всього голосів : 1276
Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:40

  Оранжевый-хит сезона написав:
  Kostia написав:1 где празднуешь нг?
2 1 января тот спортлайф работает?

1. этот год в Киеве в прошлом за границей
2. 1 января спортлайф не работает, 31 работает и 2 работает

Некоторые спортлайфы работают, завтра узнаю, у тебя сетевая?
Kostia
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 01:42

Ашан, м.Черниговская, вечер

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Xenon
 
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:32

  Xenon написав:Ашан, м.Черниговская, вечер

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Флудьор, то черга за нерухомістю?
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
Frant
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:34

  Оранжевый-хит сезона написав:Короче по Троещине интересные мысли... начали застраивать её 38 лет назад.... население около 300 000 думаю уже около 100 000 пенсионеров и с каждым годом будет сильно увеличиваться количество пенсионеров

О!
Саме вони й будуть розкуплять квартири в пінопластових курятниках!
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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Повідомлення Додано: Пон 31 гру, 2018 07:38

  zzzzzz написав:
  trololo написав:
Опять свой личный опыт выдаете за статистику? Не стыдно?


Другие аргументы есть ?
Странно, это же ваша фишка жонглировать псевдофактами :mrgreen:

Ха!
Що Ви хочете від "успішного" юриста Трололо, який сидить на субсидіях і гріється теплом сусідів?

Можливо, й на хліб гроші позичає.

А тут він "експерт" по нерухомості))


Скарги рожевоокулярної шушери про те, що послуги плиточників геть здорожчали - наводить на думку, що то можуть бути понтарі, які позичають у колег тисячу грн до зарплати)))
https://www.youtube.com/watch?v=YALKyOcfZtc
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